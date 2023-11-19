بودكاست | مدى الكرمل

بودكاست "مدى الكرمل" | التاريخ الاجتماعي لغزّة المدينة

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في هذه الحلقة من بودكاست "مدى الكرمل" - المركز العربي للدراسات التطبيقيّة والاجتماعيّة، نستضيف د. أباهر السقّا، الباحث والأستاذ المشارك في دائرة العلوم الاجتماعيّة والسلوكيّة في جامعة بيرزيت، في حلقة هي الرابعة ضمن مجموعة الحلقات التي نخصّصها للحرب الإسرائيليّة على غزّة.

ونناقش في هذه الحلقة التاريخ الاجتماعي لغزّة، والممتدّ من أواخر الفترة العثمانيّة، مرورًا بالاستعمار البريطاني حتّى النكبة، وصولًا إلى السنوات الأولى بعد العام 2000.

ونتطرّق لغزّة المدينة، لمواردها المتنوّعة، لمصادرها البنيويّة وإرثها التاريخي المعماري، للحراك الثقافي والأدبي فيها، وعلى محور الزمن.

ونتحدّث عن تقديم تفسير لغياب هذا التاريخ، المرتبط بالأساس بطغيان التاريخ السياسي للمدينة، لكثرة التحوّلات والأحداث السياسيّة المفصليّة فيها، والتي يسمّيها د.السقّا، ثنائيّة "البؤس والبطولة. وفي الختام، نعرّج على "الحضور الغزّي" في المخيال الصهيوني والتوراتي.

تقديم: طارق خطيب

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