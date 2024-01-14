بودكاست | مدى الكرمل

بودكاست "مدى الكرمل" | محكمة التاريخ: جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

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في هذا اللقاء من بودكاست "مدى الكرمل" - المركز العربي للدراسات التطبيقيّة والاجتماعيّة، نستضيف أستاذة القانون الدولي الإنساني في جامعة نبريخا في إسبانيا، أ.د. سونيا بولس، للحديث عن محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدوليّة في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعيّة، في إطار الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 100 يوم على غزة.

نقدّم في هذا اللقاء مدخلًا للمحاكم الدوليّة؛ نشرح الفرق بين محكمتي العدل والجنايات الدوليّتين، ونقف عند الدعوى - التاريخيّة - التي قدّمتها جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل في محكمة العدل قبل أيام، ونغوص بالادّعاءات القانونيّة التي قُدّمت من قبل جنوب إفريقيا وبالطعون الإسرائيليّة، حول خرق إسرائيل لمعاهدة الإبادة الجماعيّة والمعاقبة عليها.

كذلك نتطرّق للمطالب الجنوب إفريقيّة في الدعوى، وإلى فرص قبول هذه المطالب، ونتساءل عمّا إذا ما كان للخروقات الإسرائيليّة لاتفاقيّات دوليّة وإنسانيّة أخرى تأثير على المسار القضائي في المحكمة. ونتحدّث عن استقلالية محكمة العدل الدولية وحياديّتها، مقارنة بهيئات دوليّة أخرى تحتكم بشكل واضح لميزان القوى السياسي.

كما نعرّج على مجموعة من السوابق القضائيّة الدوليّة التي تمّ فيها القضاء بتنفيذ تدابير مؤقتّة بناء على الاتفاقيّة، أو الإقرار بالقيام بإبادة جماعيّة من قبل دولة ضد شعب أو جزء من شعب، ونقارن هذه القضايا بالحرب الإسرائيليّة على غزّة، كما ونعاين مراحل المسار القضائي وتحويل منجزاته -في ما لو كانت - إلى منجزات سياسيّة.

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