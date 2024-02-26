بودكاست "مدى الكرمل" | الإبادة بعيون طبيب الحرب

في هذا اللقاء من بودكاست "مدى الكرمل" - المركز العربي للدراسات التطبيقيّة والاجتماعيّة، نستضيف ابن غزة وطبيب الحرب والأستاذ المشارك في عدد من الجامعات البريطانيّة في علم الجراحة والترميم، د. غسّان أبو ستّة.

‏‎في لقائنا يعود بنا د. أبو ستّة إلى صبيحة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، حيث كان متواجدًا في بيته آنذاك في بريطانيا، وحول انتقاله لغزّة في غضون أقلّ من يومين والتحاقه بمستشفى الشفاء مع بداية الحرب، ثمّ لاحقًا تنقّله بين المستشفيات والمجامع الطبيّة في مختلف مناطق القطاع.

‏‎كذلك نتطرّق للّحظة التي يدرك فيها د. أبو ستّة حرب الإبادة، بل إدراكه لكون "هذه الحرب هي واحدة من أدوات مشروع الابادة الحاصل"، ولكون استهداف القطاع الصحّي بمنشآته وطواقمه الطبيّة كما يراه ما هو إلّا جزء من هذه الإبادة التي تهدف إلى محو مقوّمات الحياة في غزّة، وبالتالي إلى تهجير أهلها تحت طائلة القصف وتدمير البنى التحتيّة والمؤسّسات المختلفة ثم التجويع والتعطيش أمام صمت العالم والغرب والمؤسّسات الدوليّة، بما فيها الطبيّة والحقوقيّة.

‏‎بالإضافة، يروي د. أبو ستّة شهادته عن قصف المستشفى المعمداني، حيث كان قد انتقل إليه يومين قبل حدوث المجزرة وعن تحويل غزّة إلى ساحة تجارب للأسلحة الاسرائيليّة، بحكم اطّلاعه على مئات الإصابات ومعاينة مسبّباتها وعن تحديّات الطواقم الطبيّة وممكنات عملها أمام عشرات الآلاف من الجرحى، في مقابل الطاقة الاستيعابية الصحيّة في غزّة والتي لا تتجاوز 2500 سرير.

في ختام اللقاء نناقش مع د. أبو ستّة مفهوم "الحيّز الحيوي للحرب" وكيفيّة تحقّقه في هذه الحرب وضرورة بناء القطاع الصحّي الفلسطيني الذي تميّزت به حركة التحرّر الفلسطينيّة عن حركات التحرّر الوطنيّة الأخرى على مدار عقود، وكذلك ضرورة التضافر الفلسطيني ومهامّ اليوم التالي للحرب، "في مواجهة مشروع كولنيالي احتلالي تحوّل (من أجل استكمال نفسه) من التهجير إلى الإبادة".