بودكاست | مدى الكرمل

الجغرافيا السادسة - الحركة الفلسطينيّة الأسيرة

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في هذا اللقاء من بودكاست "مدى الكرمل" - المركز العربي للدراسات التطبيقيّة والاجتماعيّة، نستضيف د. عبد الرحيم الشيخ، أستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت، والباحث في مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة.

‏‎في لقائنا يعود بنا د. عبد الرحيم الشيخ إلى السنين الأولى من القرن الماضي، للحديث عن نشأة وتطور الحركة الفلسطينيّة الاسيرة، مرورًا بسنين ما بعد النكسة، بحيث تحول الاعتقال إلى ظاهرة بارزة في حياة الكلّ الفلسطيني، ووصولًا إلى اعتقال ما يزيد عن 7500 أسير منذ اندلاع حرب الإبادة الجارية، ويوضّح مفهوم “الجغرافيا السادسة” من بين “الجغرافيّات الفلسطينيّة المختلفة”.

‏‎كذلك نتطرّق لواقع السجون الاسرائيليّة، ولتحديّات ونضال الحركة الأسيرة على خطّ الزمن في مواجهة الزنزانة والسجّان، وانجازاتها المختلفة، ابتداءً من تحصيل الحقوق الاساسيّة، ووصولًا الى الدراسة الجامعيّة والتخرّج منها بالقاب عليا، الى جانب الانشغال بالفكر والكتابة الابداعية والفنون عمومًا، في محاولة للانتصار على “الزمن الموازي”.

‏‎بالإضافة، نناقش احتمال انعقاد صفقة قريبة لوقف الحرب الاباديّة على غزة، ،واشتمالها على تحرير مجموعة كبيرة من الاسرى الفلسطينيّين، من بينهم قيادات فلسطينيّة تحظى باجماع وطني كبير، الذين نجحت اسرائيل في عزلهم عن باقي الجغرافيّات، وساهمت فصائلهم في هذا العزل، واحتمالية تأثير تحريرهم على الخطاب والمشروع الوطني.

وفي ختام اللقاء نناقش مع د.الشيخ مؤلفّه الذي يعمل عليه الآن “الوعي الموازي: سجن وليد دقّة”.

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