بودكاست "عــــــ٤٨ــــرب" || الإقامة في النزيف: مئة يوم من القتل

يُقدّم طاقم بودكاست "عــــ٤٨ـــرب" حلقة خاصّة للحديث عن العنف والجريمة المستشرية في المجتمع العربي في الداخل.

وقُتل منذ مطلع العام الجاري 89 شخصًا في البلدات العربية (حتى نشر هذه الحلقة)، وآخر الجرائم كانت، صباح اليوم الإثنين، في قرية البعنة في الجليل الأعلى.

والتقى مقدمو برامج بودكاست "عــــ٤٨ـــرب"؛ سهى عرّاف مقدّمة برنامج "أَجْرَمِنْ عَنْهِنْ"، وأمل عُرابي مقدّم برنامج "دستور"، وعبد أبو شحادة مقدّم برنامج "الميدان"، وطارق طه مقدّم برنامج "صلب الموضوع"، للحديث حول ظاهرة الجريمة التي تُنهك المجتمع الفلسطيني في الداخل.

وسيّر عُرابي النقاش وشارك الزملاء قلقه وطرح أسئلة عليهم في محاولة للتخلص من الشعور بالخوف والقلق، بعد أن تحوّل مشهد الدماء السائل وصوت الرصاص لحدث يومي من شمالي بلادنا حتى جنوبها.