بودكاست "عــــــ٤٨ــــرب" || من البحر إلى النهر... أبرتهايد

يقدّم بودكاست "عــــ٤٨ـــرب" حلقة خاصّة نستضيف فيها مدير منظمة العفو الدولية (أمنستي)، وعضو الأمانة العامة في المنظمة، صالح حجازي.

نناقش في حوار موسّع تقرير منظمة العفو الجديد الذي يؤكد أنّ إسرائيل تنتهج نظامَ فصل عنصريّ "أبرتهايد" يقوم على اضطهاد الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة، وداخل الخطّ الأخضر كذلك، فضلًا عن اللاجئين النازحين في البلدان الأخرى.

وتطرّقنا إلى الأصداء، والانتقادات، والردود العالميّة والمحلّيّة حول التقرير، وفاعلية هذا النوع من التقارير في التأثير على الرأي العامّ العالميّ.

وختمنا الحوار مع حجازي بالحديث حول الخطوات الفعلية القادمة للمؤسسة، وتقديم توصيات التقرير أمام المجتمع الدولي، والرأي العام.

إعداد وتقديم: أمل عرابي، وعبد أبو شحادة

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