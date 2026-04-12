بودكاست "يومي": فشل مفاوضات إسلام آباد... لبنان وهرمز والنووي في قلب الخلاف

في حلقة جديدة من بودكاست "يومي" يستعرض الصحافي محمود مجادلة عبر موقع "عرب 48" مسار مفاوضات إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران، التي انتهت دون اتفاق رغم بدايات وُصفت بـ"الإيجابية نسبيًا"، قبل أن تنهار سريعًا على وقع خلافات حادة حول البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز، وسط إعلان نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، أن واشنطن لم تسمع "التزامًا أكيدًا" من طهران بشأن الأسلحة النووية، ومغادرة الوفدين الأميركي والإيراني العاصمة الباكستانية.

وتتوقف الحلقة عند العقدة الأبرز التي فجّرت المفاوضات، والمتمثلة بملف لبنان، في ظل رفض أميركي إدراجه ضمن أي اتفاق مع إيران، مقابل تمسك طهران باعتباره جزءًا من أي تسوية شاملة، بالتوازي مع تصعيد في المواقف الإسرائيلية واستعدادات ميدانية في الجبهة الشمالية، ما يعكس أن الخلاف لم يعد فقط حول إنهاء الحرب، بل حول شكل نهايتها والجهة التي ستفرض شروطها سياسيًا وميدانيًا.

بودكاست يومي
بودكاست يومي

بودكاست يومي
بودكاست يومي

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

بودكاست يومي
بودكاست يومي

