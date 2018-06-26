محمد صلاح والابتزاز السياسي..

نشر هذا المقال في صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانيّة، تحت عنوان: "إذا اعتزل محمد صلاح سيكون ذلك مؤلما له ولمشجعيه، لكنه الأمر الصحيح"

انتهى موسم كأس العالم بالنسبة للاعب المصري محمد صلاح، بعد أن أدهش مشجعيه بسرعته وذكائه وبراعته في اللعب مرّة أخرى. ما بدأ بهدفين سجلهما أثناء أول ظهور له مع نادي ليفربول الإنجليزي ضد واترفورد، تلاشى على أرض الملعب في مباراة منتخب بلاده مع السعودية، التي شكلت آخر حلقة في كأس عالم مُحب لمصر.

وقد يكون خروج مصر من المرحلة الأولى من كأس العالم، بعد خسارتين أمام أورغواي والفريق المستضيف روسيا، ليس أسوأ ما مرّ به فريق الفراعنة لهذا الصيف، فتتصاعد إشاعات من معسكر الفريق في غروزني الروسية، تُفيد بأن "الملك المصري" يتجهز إعلان اعتزاله الرسمي من اللعب الدولي، أي ضمن منتخب بلاده، رغم أنه ما يزال يافعًا، وبحسب ما ورد فإن السبب الأساسي لذلك، أن صلاح قد سئم من استغلاله السياسي المستمر لغرض الدعاية من قبل حكومة بلاده وحكومات أخرى.

وتصاعدت الأسئلة حول اختيار الحكومة المصرية للشيشان كقاعدة بطولة كأس العالم لفريقها في روسيا، المنطقة ذات الأغلبية المسلمة والتي "تتمتع" بحكم ذاتي، وتُعتبر مسرحًا لصراعين انفصاليين وحكومة قمعية، التي تدور شكوك حقيقة حولها بانتهاك حقوق الإنسان بشكل ممنهج، وخاصة تجاه المثليين.

ورسم رئيس الشيشان، رمضان قديروف، لنفسه صورة رجل قوي إقليميا بجدارة، فبالإضافة إلى سيطرته على النزاع الشيشاني، فقد لعب دورًا أساسيًا في تقوية العلاقات بين العالم الإسلامي وموسكو، فيما تصدرّت روسيا صراعات الشرق الأوسط (العالم العربي)، ووصل تدخل قدريوف إلى حد إرساله قوات أمن شيشانية إلى سورية.

وفي الوقت نفسه، ربما أصبح صلاح الشخصية المسلمة الأكثر شهرة وأكثر شعبية في العالم. وأجمع على حبه المصريين والعالم أجمع، لمهارته بمراقصة الكرة، ولتواضعه وتصرفاته الودودة، ليتحول في مرحلة ما، إلى رمز للإسلام المعتدل السائد في أوروبا، بعد أن تعرضت القارة لهجمات من أشخاص ادعوا أنهم يمثلون الإسلام عام 2017.

ولا شكّ أن شعبية صلاح جذبت إليه عناصر غير مرغوبة، مما اضطره للتخلي عن منتخب بلاده في هذه المرحلة المبكرة من عمره. فقد استغله قدريوف بشكل واضح، خلال إقامته في غرونزي، عبر إشراكه بجولة في المدينة، ومنحه لقب "المواطنة الفخرية" خلال عشاء في نهاية الأسبوع الماضي.

ورغم منطقية استغلال السياسيين لرموز رياضية في الترويج لأنفسهم، وانتهاجهم لهذه السياسة على مدار عقود طويلة منذ عهد زعيم الفاشية موسولوني، وحتى آخر الرؤساء البريطانيين، توني بلير، إلّا أن هذا لا يعني أن صلاح يشعر بارتياح تجاه استغلاله بهذه الطريقة.

واختيار المنتخب المصري لمدينة غروزني الشيشانية للإقامة فيها أثناء ألعاب كأس العالم، و"تواطؤ" الإدارة الواضح في ترويج الصور التي جمعت صلاح بقدريوف، يُشير إلى كون هذه التصرفات ليست عشوائية، بل أنها جزء من إستراتيجية مصريّة تمامًا كما هي شيشانية.

ولم تكن هذه المرّة التي استغلت بها إدارة المنتخب المصري شهرة صلاح، ففي وقت سابق من العام الحالي، انتقد صلاح عبر حسابه في موقع "تويتر"، استخدام اتحاد كرة القدم المصري لصورة له، للترويج لشركة اتصالات محلية باسم "وي"، رغم علم الاتحاد بأن صلاح مُلزم باتفاقية عقدها مع شركة "فودافون"، مما قد يهدد صفقته مع شركة الاتصالات العالمية.

وتراجع الاتحاد عن الترويج لشركة الاتصالات "وي"، عن طريق استغلال اسم صلاح، بسبب موجة ضخمة من استهجان مشجعيه المصريين، بالإضافة إلى خوف الإدارة من أن يُسبب ذلك انسحاب صلاح من فريق المنتخب قُبيل كأس العالم.

وفي عام 2014، هُدد صلاح بإجباره على الخدمة العسكرية بعد أن تم إلغاء إعفائه منها بعد انتقاله للعب في نادي تشيلسي الإنجليزي. وأُخبر صلاح أيضًا، أن عائلته التي ما زالت تقطن في موطنه مصر، قد تُمنع من مغادرة البلاد في حال رفض الانصياع لهذه الأوامر.

وأعادت السلطات المصرية إعفاءه من الخدمة العسكرية، بعد أن ظهر في صورة تجمعه بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي قدم له "الشكر"، لقيامه بالتبرع بمبلغ سخي جدًا للصندوق الحكومي الذي أُطلق خلال ذلك العام، "تحيا مصر".

ولم يكن صلاح أول لاعب كرة قدم مصري، يُعاني من خلاف مع الجهات السيادية المصرية، فقد سبقه إلى ذلك، محترف كرة القدم، "الشاب الذهبي"، محمد أبو تريكة، الذي اتهم بـ"الانتماء لجماعة محظورة" جماعة "الإخوان المسلمين"، ووضعته الحكومة المصرية على لوائحها للـ"إرهاب"، بعد مدّة قليلة من انتقاده للسيسي.

لطالما استغلت كرة القدم في شؤون سياسية، وتدور انتقادات كثيرة على كأس العالم 2018، لاستخدام الحكومة الروسية له في تلميع صورتها العالمية. ومع أن صلاح تعرض لانتقادات لاذعة لأفعاله في الشيشيان، وسيتعرض لانتقادات أكثر في حال اعتزل اللعب مع متخب بلاده، لكسره قلوب الملايين من أبناء شعبه، فإن أفعاله هذه إن نبعت من تعرضّه لضغوطات سلطوية أجبرته على أن يكون أداة سياسية لمعتقدات لا يؤمن بها أو يدعهما، فإن ما الذي كان عليه فعله؟

اشتهر صلاح بشجاعته وتواضعه والتزامه بمجموعة كبيرة من الأخلاقيات، واعتزاله كرة القدم الدولية، وخروجه من المنتخب بهذا الشكل الاحتجاجي، متحديًا رغبات حكومة متسلطة كالحكومة المصرية، يُعتبر أشجع بكثير من الانطلاق بلعبة كرّة قدم. وإن حدث ذلك بالفعل، فسيكون أمرًا مؤملًا له بالتأكيد. لكنه سيقوم بخطوة صحيحة.