الحرب على إيران تثبت أن علاقات الصين لا تقوم على أسس أمنية

باستثناء الحرب الكورية، التي هددت حدودها، نادرًا ما استخدمت الصين القوة خيارًا أولًا للدفاع عن دولة ثالثة، حيث ارتبطت معظم حروبها بدلًا من ذلك بحدودها...

يبدو أن رد فعل الصين على الأزمة الإيرانية، بالنسبة للعديد من المحللين الغربيين، يؤكد حكمًا مألوفًا: بكين صديق لا يمكن الاعتماد عليه؛ فهي تشتري النفط الإيراني، وتستنكر العمل العسكري الأحادي، وتدعو إلى ضبط النفس، ثم تتوقف عن القيام بما تعتقد أنه ينبغي على القوة العظمى أن تفعله لشريك تحت الضغط: تقديم المساعدة له عسكريًا، إما بشكل مباشر أو من خلال تزويده بالأسلحة والتمويل.

من المؤكد أن الصين ليست مستعدة لتأدية الدور نفسه الذي أدّته الولايات المتحدة لشركائها منذ فترة طويلة تجاه إيران. غير أنّ هذا لا يعني أن الصين غير مسؤولة، ولا يعني أن علاقاتها مع إيران غير صادقة. بل يعني، قبل كل شيء، أن الكثير من المراقبين ما زالوا يقيسون كل قوة صاعدة وفقًا لنموذج الولايات المتحدة.

لا تزال السلطة في واشنطن تُقرأ من خلال قواعد التحالفات والضمانات الأمنية وتحويل العلاقات السياسية إلى التزامات عسكرية. بمجرد افتراض أن هذا النموذج عالمي، يصبح أي رفض للعمل كراعٍ عسكري دليلًا على الضعف. لكن بكين لم تبنِ قوتها بهذه الطريقة قط، ولا يمكن اختزال الأسباب في قصة ساذجة واحدة.

تأتي الأولويات الداخلية في المقام الأول بالنسبة لبكين. مهما بلغت قوة الصين، فهي ما تزال منشغلة بالتحديث الداخلي: إنعاش الطلب وخلق فرص العمل وإدارة الديون ومواجهة الضغط الديموغرافي والحفاظ على التحديث التكنولوجي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. يُحكَم على السياسة الخارجية في المقام الأول من خلال ما إذا كانت تضمن بيئة خارجية قابلة للتطبيق لتحقيق الأهداف المحلية، مثل الوصول المستقر إلى الأسواق أو التكنولوجيا. تتعارض الالتزامات العسكرية المفتوحة تجاه الشركاء البعيدين مع هذا التسلسل الهرمي، خاصة عندما تظل الاختبارات الاقتصادية والسياسية الأساسية للصين في الداخل.

كما تشكل الذاكرة التاريخية التقاليد الإستراتيجية؛ إذ تشكلت الهوية السياسية للصين الحديثة من خلال الغزو والإكراه والإذلال الوطني. ومن غير المرجح أن تتبنى دولة تمتلك تلك التجربة فكرة رومانسية مفادها أن الدول القوية يجب أن تسافر إلى الخارج لإعادة تنظيم الدول الأضعف بالقوة. غالبًا ما يُنبذ هذا السبب بوصفه دعاية سياسية، لكنه جزء من الرسالة التي تنشرها الدولة محليًا، بما في ذلك في الكتب المدرسية.

يتوافق السجل التاريخي إلى حد كبير مع هذا التوجه: فباستثناء الحرب الكورية، التي هددت حدودها، نادرًا ما استخدمت الصين القوة خيارًا أولًا للدفاع عن دولة ثالثة، حيث ارتبطت معظم حروبها بدلًا من ذلك بحدودها. بكين قادرة على ممارسة الإكراه الاقتصادي عندما تكون مصالحها الدولية الأساسية، التي تعتبرها على المحك، لكنها لم تبنِ لنفسها دورًا عالميًا، أو حتى إقليميًا، حول الحرب الاستكشافية. الصين بطبيعتها حذرة من أن تُصوَّر جهةً تُمثّل حماية لأي جهة.

وعلى النقيض، لدينا مثال الولايات المتحدة. أمضت بكين عقودًا وهي تراقب واشنطن تشنّ حربًا تلو الأخرى ثم تكافح من أجل ترجمة التفوق الميداني إلى نتائج سياسية مستدامة. من العراق إلى أفغانستان وما بعدها، فإن الدرس الذي استخلصه صناع السياسة الصينيون ليس أن القوة غير ذات أهمية، بل أنها غالبًا ما تفشل في تحقيق النظام بتكلفة مقبولة. يمكن للقوة العسكرية أن تدمر نظامًا قديمًا، لكنها لا تستطيع بناء نظام جديد شرعي على نحو موثوق. يعتبر سجل الولايات المتحدة في فترة ما بعد الحرب الباردة، في نظر الصينيين، بمثابة قصة تحذيرية عن المبالغة والتجاوزات بقدر ما هو دليل على القدرة.

ويرتبط الأمر أيضًا بالقدرات؛ فحتى لو أرادت بكين أن تصبح راعية أمنية للشرق الأوسط على غرار النموذج الأميركي، فإنها ستواجه صعوبة في ذلك. حدّثت الصين جيشها بسرعة، لكنها لا تزال تفتقر إلى شبكة التحالفات الأميركية، ووضع القوات الإقليمية، والخبرة القتالية، والبنية التحتية اللوجستية اللازمة لإبراز القوة على نحو مستدام. نعم، الصين قوة عظمى ذات مصالح عالمية متنامية، لكنها ليست مجهزة لضمان النظام بالطريقة التي تستطيع بها واشنطن.

تُجسّد إيران الفرق بين المصلحة والالتزام. تُعد الصين أكبر مشترٍ للنفط الخام الإيراني، ولديها أسباب واضحة للاهتمام بالاستقرار في الخليج وسلامة خطوط الشحن والتوازن الإقليمي الأوسع. لكن هذه المصالح لا ترقى إلى مستوى التزام التحالف. فلا يُشترى معظم النفط الإيراني المتدفق إلى الصين من أكبر شركات الطاقة المملوكة للدولة، بل من قبل شركات تكرير مستقلة أصغر حجمًا تجذبها أسعار البراميل المخفضة. إيران مهمة بالنسبة للصين، ولكن ليس بالطريقة التي تجعلها مهمة على مستوى الحلفاء الموقعين على معاهدات، أو في مسارح الأمن الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة. الأهمية لا تعني الالتزام.

وهنا يكمن تضليل سردية «المحور». يشجع دمج علاقات الصين مع دول مثل إيران في سردية أنها كتلة واحدة المراقبين على اعتبار التنسيق الاقتصادي والمقاومة المشتركة للضغوط الأميركية بمثابة المراحل المبكرة لتحالف عسكري. لكن نفوذ الصين عادةً ما ينتشر من خلال التجارة والبنية التحتية والتمويل والدبلوماسية. يمكن استخدام هذه الأدوات سلاحًا من وقت لآخر، لكنها ليست ضمانات تصل إلى درجة المعاهدة. استفادت بكين في الواقع من بيئة أمنية تكفلت بها الولايات المتحدة إلى حد كبير، مع تجنب التكاليف والتشابكات التي تخلقها الرعاية الأمنية. لهذا الوضع مزايا، فهو يمنح بكين المرونة التي تحتاجها، ويقلل من خطر التوسع الإستراتيجي المفرط. ويسمح ذلك للصين بالحفاظ على علاقات مع الجهات الفاعلة المتنافسة في الوقت نفسه.

ولهذا الوضع حدوده أيضًا؛ فغالبًا ما تستطيع الصين تشكيل بيئة وقت السلم بشكل أكثر فعالية من قدرتها على تحديد النتائج بمجرد أن تتحول الأزمة إلى حالة عنف. فعندما تكون هناك حاجة إلى الردع وحماية القوات وتنسيق المعلومات الاستخباراتية وضمانات الطوارئ، فإن الجهات الفاعلة الإقليمية لا تزال تنظر أولًا إلى واشنطن، وليس إلى بكين. إن نفوذ الصين حقيقي، لكنه ليس متناظرًا مع نفوذ الولايات المتحدة.

كما تجري أجزاء من التجارة الصينية مع إيران في ظل العقوبات الأميركية الأحادية الجانب، وقد استهدفت واشنطن مرارًا وتكرارًا الكيانات المتورطة في تدفقات النفط الإيراني. هذا لا يثبت وجود تحالف عسكري سري. لكنه يغذي الشكوك الغربية بأن بكين تريد الجانب الإيجابي من العلاقات دون تحمل المسؤوليات، ويجعل دعوات الصين إلى «الاستقرار» تبدو في بعض الأحيان وكأنها تفضيل للاستمرارية منخفضة التكلفة.

ولا ينبغي للاعتراف بحدود بكين أن يؤدي إلى سوء فهم أكثر خطورة لموقفها: فكرة أن ضبط النفس الصيني يعني أن المصالح الصينية هي هدف مشروع. إذا استنتجت واشنطن أن عدم رغبة الصين في العمل راعيًا أمنيًا يعني أنها ستتسامح أيضًا مع الضغط على جميع مصالحها الخارجية، فقد تكون النتيجة تصعيدًا خطيرًا. فقد تتغير المسألة عندما لا يكون الهدف دولة أخرى بل مصالح تجارية صينية مشروعة في الخارج. ولا يعود الأمر متعلقًا بما إذا كانت بكين مستعدة لإنقاذ شريك لها، بل يصبح السؤال وقتها ما إذا كانت الولايات المتحدة تتحدى الصين نفسها تحديًا مباشرًا.

بدأت تظهر بالفعل بوادر مبكرة لمثل هذا التجاوز. في بنما، سُحب مؤخرًا عقد إيجار ميناءين من قبل شركة من هونغ كونغ، المعروفة بعلاقاتها المتوترة مع بكين، وذلك بناءً على أكاذيب ملفقة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الرغم من أن مثل هذا النشاط التجاري لم يكن يعتبر سابقًا أمرًا لا يطاق. لجأت واشنطن في بيرو بشكل متزايد إلى تصوير ميناء تشانكاي المدعوم من الصين على أنه ميناء أمني. يحاول ترامب أيضًا طرد الصين من فنزويلا. ويتمثل الاتجاه الأوسع في أن واشنطن تميل على نحو متزايد إلى التعامل مع الوجود التجاري الصيني العادي باعتباره تهديدًا كامنًا، وبالتالي باعتباره هدفًا مشروعًا للإكراه الجيوسياسي.

قد لا تكون الصين مستعدة، أو قادرة، على الدفاع عن شركائها بالطريقة التي تفعلها الولايات المتحدة. ولكن من غير المرجح أن تبقى سلبية إذا خلصت إلى أن السياسة الأميركية تتحول من منازعة الدول إلى الضغط المنهجي على المصالح التجارية الصينية المشروعة دون أي طابع عسكري مباشر. هذا هو الفرق بين رفض أن تكون راعيًا لإيران وقبول سابقة مفادها أنه يمكن التعامل مع المصالح الصينية في الخارج على أنها قابلة للتخلص منها.

وعليه، لا ينبغي قراءة موقف الصين تجاه إيران على أنه دليل على أنها تريد سرًا أن تكون مثل الولايات المتحدة وقد فشلت، ولكن لا ينبغي أيضًا تجاهله باعتباره مجرد كلام فارغ. إذ يعكس موقفها مفهومًا مختلفًا للقوة: أهمية إستراتيجية دون قيادة لأي تحالف، ونطاق تجاري دون التزامات أمنية تلقائية، وتأثير دبلوماسي دون وجود عسكري دائم.

الخطر الحقيقي ليس في أن تصبح الصين نسخة أخرى من الولايات المتحدة. وستستمر الولايات المتحدة، لعجزها عن تصور قوة عظمى لا تعمل من خلال المحميات والضمانات، في الخلط بين ضبط النفس والضعف، وستتصرف بناءً على هذا الخطأ بطرق تجعل التنافس أكثر حدّة وأوسع نطاقًا وأكثر خطورة مما ينبغي.