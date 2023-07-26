صدور رواية "سبع رسائل إلى أم كلثوم" لعلاء حليحل

حليحل: هذه رواية ترصد التغيّرات الحياتيّة التي تطرأ على الناس العاديّين في ظلّ الأحداث السياسيّة الكبيرة، من دون رتوش أو مهادنة، ومن دون الوقوع في فخّ المباشرة السياسيّة، ومن خلال طرح الأسئلة الصعبة والقاسية حول فلسطينيّي الداخل وواقعهم...

صدرت أخيرًا رواية "سبع رسائل إلى أم كلثوم" للكاتب الفلسطينيّ علاء حليحل عن دار الأهليّة للنشر والتوزيع في عمّان، وهي الكتاب السادس الذي يصدر للكاتب.

تتتبّع رواية "سبع رسائل إلى أم كلثوم" قصّة عائلة صغيرة في قرية جليليّة نائية على مدار شهور عدّة، تبدأ يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 1987، اليوم الذي اندلعت فيه الانتفاضة الفلسطينيّة الأولى.

مصطفى الأب (45) رجل امتثاليّ يريد العيش بسلام ولا يتدخّل في السياسة، فيما تتابع زوجته هاجر (35) السياسة وأخبارها بصمت. وأمام مناظر القمع والضرب والقتل الآتية من الضفة الغربيّة وغزّة تكتب في دفترها الصغير مشاعرها وقصائدها لفلسطين والشهداء والحبّ، إلى جانب رسائل طويلة تكتبها لأم كلثوم.

غلاف الرواية

بموازاة اندلاع الانتفاضة وأثرها الكبير على النسيج الاجتماعيّ في القرية، يعود حبيب هاجر السّابق الذي غادر البلاد قبل 9 سنوات للدراسة في ألمانيا، وليستقرّ هناك متخليًا عن حبيبته الأولى. تُشكّل هذه العودة نقطة ارتباك وتوتر كبيريْن على هاجر ورغباتها وتخباطتها في الحياة، وتدفعها أكثر وأكثر إلى تبيّن علاقتها السيّئة مع زوجها. وبين هذيْن المحوريْن تتابع الرواية تطوّر العلاقة وتعقّدها بين مصطفى وهاجر من جهة، وبينهما الاثنين وبين ولديْهما يزن (11) ونور (10).

وقال حليحل عن روايته الجديدة: "هذه رواية ترصد التغيّرات الحياتيّة التي تطرأ على الناس العاديّين في ظلّ الأحداث السياسيّة الكبيرة، من دون رتوش أو مهادنة، ومن دون الوقوع في فخّ المباشرة السياسيّة، ومن خلال طرح الأسئلة الصعبة والقاسية حول فلسطينيّي الداخل وواقعهم، وحول مفهوم العائلة والأمومة والحب. رواية تتمحور في صلبها حول ثيمّة السّلطة والامتثاليّة (conformism)، وتفعل ذلك من خلال تفكيك الشخصيات الأربع المركزيّة والسير معها نحو النهاية الصعبة".

ويبدأ يوم غد الخميس برنامج الأمسيات والندوات المخصّصة لمناقشة الرواية، وهو كالتالي:

1. الخميس 27 تموز الجاري، الساعة 19:00: إياد برغوثي يحاور علاء حليحل حول الرواية، في معرض نوايا (مكتبة السعدي سابقًا)، عكا العتيقة، صلاح الدين 14.

2. الإثنين، 31 تموز الجاري، الساعة 19:00: احتفالية إطلاق الرواية في مسرح سرد بحيفا. يشارك في الأمسية: حبيب شحادة حنا، ورنا خوري، وعامر حليحل، ود. منار مخول.

3. الجمعة، 4 آب المقبل، الساعة 19:00: ندوة حوارية حول الرواية، في مهرجان ليالي ممرا الثقافيّة، الخليل.

4. الأربعاء، 9 آب المقبل، الساعة 19:00: محمود أبو عريشة يحاور علاء حليحل حول الرواية، في مسرح السرايا في يافا.

5. الخميس، 10 آب المقبل، الساعة 18:00: نادي قراء المشهد يحاور علاء حليحل حول الرواية، القاعة الرياضيّة في المشهد، مدخل البلد. (الدعوة مفتوحة)

6. الخميس، 24 آب، الساعة 18:30: مناقشة الرواية في النادي الثقافي حيفا، شارع هبارسيم 3 (اللنبي 45)، حيفا.

7. السبت، 2 أيلول، الساعة 19:00: مناقشة للرواية في مقهى كُنّاشة في بيت لحم، منطقة السينما، شارع جمال عبد الناصر.

تُوزع الرواية وتُباع في أماكن عديدة عبر فلسطين التاريخيّة: مكتبة تنوين، بيت لحم. إمكانية توصيل لكلّ أرجاء فلسطين؛ مكتبة الجعبة، رام الله؛ دكّان أطافيل، كفر قرع؛ مقهى يافا، يافا؛ معرض نوايا، عكا؛ مقهى فتوش (فرع أبو النواس)، حيفا؛ مسرح خشبة، حيفا؛ مرساة بوكشوب، الطيبة بجانب ماستك أناناس؛ مكتبة الجيل، كفر ياسيف؛ مكتبة أويس، شفاعمرو؛ المكتبة الشعبيّة (بفرعيها)، الناصرة.

ويمكن شراء الرواية عبر موقع دار ليلى وموقع إبحار