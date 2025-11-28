صدور كتاب "فلسطينيّو 48 وحرب الإبادة على غزّة: مساءلة الصمت والفاعليّة السياسيّة"

تنطلق رؤية الكتاب من أن الحرب لم تكن حدثًا معزولًا عن فلسطينيي 48، بل مرآةً كشفت هشاشة البنْية التي قامت عليها مواطَنتهم، وحدود ما يسمّى بالاندماج، وعمق العنف الكامن في بنْية الدولة الاستعماريّة نفسها...

عشيّة المؤتمر السنويّ لعام 2025، يصدر مدى الكرمل- المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة، كتابًا جديدًا من تحرير همّت زعبي وعرين هوّاري بعنوان "فلسطينيّو 48 وحرب الإبادة على غزّة: مساءلة الصمت والفاعليّة السياسيّة"، وهو ثمرة مؤتمر مدى الكرمل السنويّ لعام 2024 الذي عُقد بعد أشهر من اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزّة.

ويأتي الكتاب في لحظة محوريّة تكرّس فيها الخوف وساد فيها الصمت وبرز الفعل السياسيّ، تحديدًا من خلال غيابه.

وتنطلق رؤية الكتاب من أن الحرب لم تكن حدثًا معزولًا عن فلسطينيي 48، بل مرآةً كشفت هشاشة البنْية التي قامت عليها مواطَنتهم، وحدود ما يسمّى بالاندماج، وعمق العنف الكامن في بنْية الدولة الاستعماريّة نفسها.

وبينما تَظهر لحظة غزّة كلحظة تَشِي ببدايات تحوُّل معرفيّ وسياسيّ وفكريّ عالميًّا، كشفت هذه اللحظة عن أزمة مفاهيميّة عميقة داخل الخطّ الأخضر: المواطَنة والبقاء والخصوصيّة والفاعليّة السياسيّة- وهي مفاهيم شكّلت طَوال عقود إطارَ الفعل الفلسطينيّ في الداخل، لكنّها اليوم تواجه اختبارًا وجوديًّا.

ويسعى الكتاب، الذي يتضمّن مجموعة واسعة من المقالات والدراسات التي تقارب لحظة غزّة من زوايا سياسيّة ونفسيّة وثقافيّة وفلسفيّة، إلى تقديم تشخيص لأثر الحرب على غزّة على فلسطينيّي 48 وعلى فاعليّتهم السياسيّة أو غيابها. وهو محاولة لوصف الانكفاء والانخراط لا كموقفَيْن متقابلَيْن، بل كـساحتَيْن متداخلتَيْن في صراع الوعي والسياسة: بين الخوف والغضب، بين الصمت والرغبة في الفعل، بين إعادةِ إنتاج شروط الإخضاع والبحثِ عن أفق سياسيّ جديد.

ورغم شدّة القمع وعمق سياسات الإخضاع، لا تغيب في مقالات هذا الكتاب محاولاتُ فلسطينيّي 48 مقاومةَ هذه البنْية، وإن بأشكال متواضعة ومحدودة.