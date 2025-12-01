إصدار "هكذا انتهت البداية" للشاعر والكاتب المقدسي إحسان موسى أبو غوش

صدر حديثًا كتاب "هكذا انتهت البداية" للشاعر والكاتب المقدسي إحسان موسى أبو غوش، حيث يقع الكتاب في مئتين واثنتين وثلاثين صفحة من الحجم المتوسط لدار النشر "الرعاة للدراسات والنشر".

وقال الكاتب إحسان موسى أبو غوش إن "الكتاب يجمع بين السيرة الذاتية وفن الرسائل، رسائل أوجّهها لابني تيم ولكل الأبناء، بين الماضي والحاضر… في رحلة مع الذات والأنا تنتقل بين محطة انتظار وأخرى وتلتقي مع حقبات زمنية مهمة ابتداء من الانتفاضة الأولى، أوسلو، الانتفاضة الثانية، الربيع العربي وانتهاء بحرب غزة".

وأضاف أن الكتاب يوثق "رحلة شائقة وشائكة تبدأ من البدايات حتى نهاية البدايات، يعرض فيها حالات اجتماعية من الماضي لم يلتق بها الجيل الحاضر، ويشير إلى الصراعات بين الأجيال التي تؤثر في المشهد السياسي. يطرح قضايا إنسانية وسياسية وفلسفية عميقة ويثير تساؤلات ليشارك المتلقي في التفكير، ويبث رسالة مفادها: أن في هذه الكون متسعًا لكل الأفكار والمعتقدات على ألا نفرض رأينا على الآخرين".

وختم المؤلف حديثه بالقول "تجربة حياة عاشها بطولها وعرضها، حلوها ومرها.. قد يستفيد منها الجيل الناشئ، خصوصًا وأن السيرة تشمل قيمًا إنسانية وأخلاقية.. مراعاة لبراءة الطفولة الجائعة ومراعاة لشعور الشعوب الذين يقبعون تحت الخيام قسرًا وقهرًا، وتضامنًا مع الذين يبحثون عن ملّة الخبز في سراب الأمل..".