صدور العدد 75 من دورية "سياسات عربية"

تضمّن العدد دراسات لكلّ من عزة الحاج سليمان، منيرة الخيارين، نادية العالية، عديلة تبار، ليلى عمر، وجد بشارة ونور الشيباني....

​صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الخامس والسبعون من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية"، التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين.

وتضمّن العدد الدراسات الآتية: "الحق في النسيان الرقمي: جدلية الحق والقانون" لعزة الحاج سليمان، و"إدارة التنوع العرقي والاجتماعي في المؤسسة العسكرية: دراسة مقارنة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية" لمنيرة الخيارين، و"الاستعمالات الدينية لشبكات التواصل الاجتماعي: إعادة تعريف السلطة الدينية في المغرب" لنادية العالية، و"خطاب ما بعد الحقيقة أثناء ثورة 2019 والمرحلة الانتقالية التي تلتها في السودان: دراسة في دور وسائط التواصل الاجتماعي" لعديلة تبار، و"استخدام وسائط التواصل الاجتماعي والثقة والمراقبة في المنطقة العربية: رؤى من المؤشر العربي 2024/ 2025" لليلى عمر ووجد بشارة ونور الشيباني.

وفي باب "دراسة مترجمة"، نُشرت ترجمة محمد حمشي لدراسة كريستيان فوكس "من الوضعية الرقمية والبيانات الضخمة الإدارية نحو الأبحاث الرقمية وأبحاث وسائط التواصل الاجتماعي النقدية!".

أما باب "التوثيق" فتضمّن أهم "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي" ووثائقه و"الوقائع الفلسطينية"، في المدة 1 أيار/ مايو - 30 حزيران/ يونيو 2025. وفي باب "مراجعات الكتب"، قدّم عادل زقاغ مراجعة بعنوان "التحول الكوانتي في حقل العلاقات الدولية: مراجعة نقدية لكتابَي "كَمْيَنة النقد" و"حقل العلاقات الدولية الكوانتي".