صدور العدد 77 من دورية "سياسات عربية"

تضمّن العدد دراسات لكلّ من الباحث محمد كلانتاري، عبدالله راشد المرسل، يارا نصّار، فراس القواسمي وشيماء بركات.

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد السابع والسبعون من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية"، التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين.

تضمّن العدد الدراسات الآتية: "معضلة أمن النفوذ: ا​لعقيدة الشيعية العابرة للحدود الوطنية وحدود السياسة الخارجية الإيرانية" لمحمد كلانتاري، و"حرب غزة 2023 والتنافس الأميركي - الصيني في البحر الأحمر ومضيق باب المندب" لعبد الله راشد المرسل، و"الشتات فضاءً سياسيًا: فهم نشأة حركة فتح في بلدان الخليج العربية" ليارا نصّار، و"استراتيجيات نظام الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية: بين الإزالة والإدارة" لفراس القواسمي، و"منظمات المجتمع المدني ودعم مشاركة الشباب في بناء السلام في اليمن" لشيماء بركات.

وفي باب "دراسة مترجمة"، نُشِرت ترجمة سجى طُرمان لدراسة يوريس غورت وأليكس لوفتوس "نحو إيكولوجيا سياسية حضرية للشعبوية".

أما باب "التوثيق" فتضمّن أهم "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي" ووثائقه و"الوقائع الفلسطينية"، في المدة 1 أيلول/ سبتمبر – 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وفي باب "مراجعات الكتب"، قدّمت وجد بشارة مراجعة لكتاب عن الترابط الرقمي المفرط وخيباته لروجرز بروبيكر.