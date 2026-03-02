صدور العدد العشرين من دورية "المنتقى"

تضمن العدد العشرون من الدورية العلمية المحكّمة "المنتقى: منظورات جديدة في الدراسات العربية" Al-Muntaqa، باللغة الإنكليزية، أربع دراسات ومراجعتَي كتاب.

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد العشرون (أيلول/ سبتمبر – تشرين الأول/ أكتوبر 2025) من الدورية العلمية المحكّمة "المنتقى: منظورات جديدة في الدراسات العربية" Al-Muntaqa، باللغة الإنكليزية. وتضمّن أربع دراسات ومراجعتَي كتاب.

استُهِلّ باب "دراسات" بدراسة محمد عثمان محمود بعنوان "الدولة والدولة العربية في مشروع بشارة الديمقراطي: مقاربات فلسفية سياسية"، التي تناولت موضوع الدولة في مشروع عزمي بشارة الفكري الديمقراطي، من خلال مقاربات فلسفية سياسية في اليوتوبيا والرولزية والمواطنة والمجتمع المدني والعدالة، محاجًا بأنّ بشارة يركّز على تطوير نظرية الدولة وبلورة مفهومها بوصف الدولة يوتوبيا سياسية واقعية.

في دراسة بعنوان "النشاط الرقمي داخل المجتمع القبطي في أميركا الشمالية: فرص جديدة أم تهديدات ناشئة؟" تناقش ليليان إسطفانوس الأثر المزدوج للتقنيات الرقمية في الفاعلية السياسية للشتات القبطي، مع التركيز على الفرص التي تتيحها تقنيات المعلومات والاتصال والقيود التي تفرضها، حيث ساهمت المنصات الرقمية في تعزيز حضور الجاليات القبطية، وحشد الموارد، والانخراط في مناصرة عابرة للحدود، لكنها في الوقت نفسه أدخلت مخاطر كبيرة، مثل المعلومات المضللة والرقابة والمراقبة.

ويبحث خالد مطلق في دراسةٍ عنوانها "الثيولوجيا الاقتصادية في العراق: الاقتصاد الموازي لشبكة الكفيل"، الثيولوجيا الاقتصادية في العراق من خلال دراسة شبكة الكفيل الشيعية وتوسع حضورها المؤسسي، وكيف تبني السلطة الدينية، بمعزل عن هياكل الدولة، اقتصادًا موازيًا قائمًا على الشرعية اللاهوتية والغاية الأخلاقية.

وفي الدراسة الأخيرة في هذا الباب بعنوان "نحو أنثروبولوجيا صيدلية بالمغرب: بيوغرافيا دواء الأوريوميسين من الإنتاج المادي إلى إعادة التأويل الثقافي"، يبحث فاروق الطاهري سيرة حياة دواء الأوريوميسين في المغرب، بداية من السياقات التي ظهر فيها مرورًا بإنتاجه المادي، ثم عمليات التسويق والتوزيع وصولًا إلى الاستهلاك. وأظهر من خلال هذا التتبع أنّ الدواء لا يستخدم بالطريقة التي يتوقعها الفاعلون المنتجون، بل يخضع لمنطق الهراطقة الصيدليين الذين يجعلون منه دواءً شعبيًا وجزءًا من عمليات علاج جديدة، ليست عصرية كليًا ولا شعبية تمامًا، بل هي بينية.

وتضمن العدد رسمًا بيانيًا من موقع "قصة القدس" حول كيفية تقييد إسرائيل وصول الفلسطينيين المسلمين إلى الصلاة في المسجد الأقصى، ويقدم النقاط المتعددة المستويات التي تضعها إسرائيل لمنع المسلمين من الوصول إلى أقدس مواقعهم، حتى خلال شهر رمضان.

واشتمل باب "مراجعات الكتب" على مراجعة لكتاب "الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس عام 2019: الحقل السياسي والسلوك الانتخابي وحراك النخب"، أعدّها إبراهيم شليح، وأخرى لكتاب "الاستراتيجية الصينية تجاه الدول العربية: الأهداف والآثار المستقبلية، دراسة استشرافية" لأنس خالد نصار، أعدّتها ياسمين لحنين.