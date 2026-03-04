صدور كتاب "دروب وعرة: نظرية الانتقال إلى الديمقراطية وممارسته" للدكتور عزمي بشارة

قدّم بشارة مناقشةً نقديةً لنظريات الانتقال الديمقراطي القائمة على التجارب الأوروبية والأميركية اللاتينية، وكذلك بعض التجارب في شرق أوروبا، وصولًا إلى إضافة مساهمته النظرية بعد مناقشة التجارب العربية، التي انهارت فيها الأنظمة من دون الوصول إلى مرحلة الانتقال...

صدر عن داري نشر أوكسفورد (Oxford University Press) وهيرست (Hurst Publishers) كتاب المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة "دروب وعرة: نظرية الانتقال إلى الديمقراطية وممارسته" Arduous Paths: on the Theory and Practice of Democratic Transition؛ وهو ترجمة منقحة ومحيَّنة لكتاب "الانتقال الديمقراطي وإشكالياته: دراسة نظرية تطبيقية مقارنة"، الذي صدر في عام 2020 عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وشكّل مساهمة عربية في النظرية الديمقراطية.

وقد ناقش فيه بشارة نظريات الديمقراطية نفسها، مشددًا على أهمية التمييز بين عوامل ديمومة النظام الديمقراطي وعوامل الانتقال إلى الديمقراطية، وبين النشوء التاريخي التدريجي للديمقراطية في الغرب وتعقيدات الانتقال دفعة واحدة من نظام سلطوي إلى الديمقراطية في عصرنا؛ ما قاده إلى عرض نظريات التحديث ونقدها جدليًا، بما في ذلك تقدير أهمية بعض عناصرها.

وقدّم بشارة مناقشةً نقديةً لنظريات الانتقال الديمقراطي القائمة على التجارب الأوروبية والأميركية اللاتينية، وكذلك بعض التجارب في شرق أوروبا، وصولًا إلى إضافة مساهمته النظرية بعد مناقشة التجارب العربية، التي انهارت فيها الأنظمة من دون الوصول إلى مرحلة الانتقال، وتلك التي وصلت إلى مرحلة الانتقال لكنه تعثر، كما حصل في بلدين هما مصر وتونس.

فالهيئة الاجتماعية في البلدين لم تنهَر بسبب شروخ اجتماعية عمودية، وتوفر عنصر الإجماع على الدولة واستقرارها فيهما. وقارن بين هاتين التجربتين، مبينًا تقدم التجربة التونسية على المصرية نسبيًا، ومستنتجًا إضافات مهمة إلى نظرية الانتقال الديمقراطي متعلقة بدور الثقافة السياسية للنخبة، وأهمية دور الجيش، ووجود طموح سياسي لديه أو غيابه، وموقع الدولة الجيوستراتيجي وعلاقته بعرقلة العوامل الخارجية لعملية الانتقال.

وقد أضاف بشارة، الذي راجع الترجمة، مقدمةً خاصة بالطبعة الإنكليزية.