صدور العدد 146 من "مجلة الدراسات الفلسطينية" بعنوان "الحروب المتدحرجة"

صدر حديثاً العدد 146 (ربيع 2026) من "مجلة الدراسات الفلسطينية" بعنوان "الحروب المتدحرجة"، متناولاً تحولات المشهد السياسي في فلسطين والمنطقة، في ظل الحروب المتواصلة والتصعيد الإقليمي، إلى جانب دراسات وتحقيقات وقراءات تتناول قضايا فلسطين والإقليم وشخصيات رحلت أخيراً.

وذكرت المجلة "إذ إن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لم يعد الحدث الوحيد؛ فإسرائيل التي تمتهن الحروب منذ نشأتها وسّعت اعتداءاتها أولاً إلى لبنان، ثم إلى إيران وسورية، بل نفذت أيضاً اعتداءً على قطر، رغم أنها كانت الوسيط في المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأخيراً عادت، هي والإدارة الأميركية، إلى شن حرب على إيران مجدداً امتدت إلى لبنان. وقبل جميع تلك الحروب وخلالها، تبقى الضفة الغربية هدفاً لعملية ضمّ متدحرجة، قطع الاحتلال فيها شوطاً كبيراً حتى اليوم".

ويقرأ العدد 146 المشهد السياسي من جوانبه المتعددة، ويرصد تقرير فلسطين الفصلي، الذي يعدّه عبد الباسط خلف، تطورات الأحداث في كل من الضفة الغربية والقدس وغزة خلال فترة كانون الأول/ ديسمبر 2025، وكانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 2026، متناولاً نتائج الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على غزة، على الرغم من وقف إطلاق النار، وكذلك في الضفة الغربية حيث تتسارع الإجراءات الرامية إلى ضمها.

كما تضمّن العدد تحقيقاً كتبته شادية الغول من غزة، تناول مأساة النازحين هناك خلال المنخفضات الجوية الأخيرة.

أمّا فيما يتعلق بحرب إسرائيل المستمرة على الأسرى منذ عقود طويلة، وآخرها قانون الإعدام الإسرائيلي، فقد تناولته دانا فرّاج ونادية دقّة، إذ أجرتا قراءة في القانون وأبعاده وإمكان تنفيذِه وانعكاساته على الفلسطينيين ونضالهم.

أمّا الداخل الفلسطيني والجريمة المتفشية فيه، فقد عاينتهما همّت الزعبي في قراءة تتناول البعدين السياسي والاجتماعي، مستندةً إلى العودة إلى أحداث في التاريخ القريب لمواجهات خاضها فلسطينيو الداخل وحققوا خلالها إنجازات.

وعلى صعيد الإقليم، كتبت فاطمة الصمادي مقالة تناولت فيها الأوضاع في إيران واستشرافات المستقبل ومآلات الصراع القائم. كما كتب سعود المولى مقالة تحليلية عن التظاهرات في إيران ومستقبل الأوضاع في هذا البلد، علماً بأن المقالتين كُتبتا قبل بدء الحرب على إيران.

ومثلهما كتب رامي الريّس عن لبنان مقالة تناولت الأوضاع السياسية الداخلية والعلاقات في المنطقة.

وفي إطار عمليات توسيع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة، قدّم هاني موسى نظرة شاملة عن أرض الصومال والعلاقة مع إسرائيل، مبيّناً الوقائع والنتائج.

وإلى فنزويلا البعيدة جغرافياً والقريبة سياسياً، كتبت ديمة الخطيب عمّا جرى ويجري في هذا البلد، محاولةً الإجابة عن أسئلة أساسية تتعلق بخطف الرئيس الفنزويلي وزوجته، والأوضاع الحالية في ظل حكم بعض وجوه النظام أنفسهم، ومستقبل البوليفارية هناك.

وأفرد هذا العدد مساحة غطّت المنتدى السنوي لفلسطين في نسخته الرابعة، فأعادت نشر المحاضرة الافتتاحية للمدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور عزمي بشارة، نظراً إلى أهميتها، فضلاً عن تقرير شامل عن أعمال المنتدى في أيامه الثلاثة كتبه أيهم السهلي.

وفي باب الدراسات، كتب خالد محاميد دراسة بعنوان "غزة ومعالمها الحضارية في ظل المتغيرات في التاريخ الإسلامي"، تناول فيها مراحل مهمة مرّت على غزة، وكيف تغيّر هذا الحيز من فلسطين وتطور، مؤثراً ومتأثراً.

ولم تمرّ الأشهر الماضية من دون فقدان شخصيات عزيزة؛ فرحلت المناضلة ليلى شهيد، نائبة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية. وقد كتب عنها عدد من أصدقائها وزملائها؛ فتناول رئيس مجلس أمناء المؤسسة الدكتور طارق متري جوانب من شخصيتها وعملها ضمن هيكلية المؤسسة، كما كتب المدير العام للمؤسسة خالد فراج عنها بوصفها فاعلة فلسطينية مؤثرة أسهمت في تأسيس وعي ثقافي وسياسي ودبلوماسي من أجل قضية شعبها. وكذلك كتب أمين سر مجلس أمناء المؤسسة كميل منصور عن ذاكرته الزاخرة في معرفة الراحلة، ومثله فاروق مردم بك، إذ عرفاها عن قرب في فرنسا منذ أعوام طويلة.

كما رحل عن عالمنا القائد الشيوعي الفلسطيني عصام مخول، فكتب ماهر الشريف عن تحليله لظاهرة الفاشية في إسرائيل ودوره الرائد في صمود الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني.

وتواصل رحيل الكبار، ومنهم الفنان الفلسطيني محمد بكري، الذي كتب عنه الفنان الفلسطيني عامر حليحل، مستعيداً لحظات عرفه فيها ظلّت مؤثرة فيه، ومقدّماً استعراضاً سريعاً لتاريخ السينما والمسرح في فلسطين ودور بكري فيهما تمثيلاً وإخراجاً. أمّا أحمد عز فكتب عن صديقه الحكواتي المعروف حمزة العقرباوي، مقرّباً القارئ من شخصيته وعالمه وارتباطه العميق بالتراث الفلسطيني.

وفي باب القراءات الخاصة، يناقش أحمد عز أيضاً كتاب جيفري أرونسون "سياسة الأمر الواقع في الضفة الغربية: إسرائيل والفلسطينيون من حرب 1967 إلى الانتفاضة"، الذي أعادت مؤسسة الدراسات الفلسطينية إصداره في طبعة ثانية السنة الماضية. كما يقدم مالك زبلح قراءة في كتاب نبيل عناني "أنا والأرض" الصادر أيضاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية سنة 2024.

أمّا في باب قراءات، فترد قراءتان أيضاً: الأولى لأنيس محسن عن كتاب صقر أبو فخر "البدايات والرفاق والمصائر: حوار مع جورج حبش"، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات سنة 2024؛ والثانية لجهاد الرنتيسي عن كتاب "أرض الحب والغياب" لسامية عيسى، الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

ويصدر إلى جانب العدد ملحق خاص منفصل بعنوان "الدولة والطائفية" حرّره المحرر الضيف الدكتور منير فخر الدين، ويضم عدة مقالات ودراستين وتقريراً وأوراق معلومات وقراءات خاصة، تتناول الجوانب المختلفة لمفاهيم الدولة في منطقتنا والمسألة الطائفية، وتسلّط جانباً من الضوء على الطائفة الدرزية في المنطقة، وعلى الدور الاستعماري الساعي إلى تفكيك المنطقة ومجتمعاتها.

