صدور العدد الرابع والعشرين من دورية "أسطور"

اشتمل العدد على دراسات لكلّ من عبد الحميد هنية، محمد الازهر غربي، باسم مروان فليفل، سعد البوزيدي، منصور النصاصرة وإبراهيم أيت إزي...

​صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الرابع والعشرون من الدورية نصف السنوية المحكّمة "أسطور" للدراسات التاريخية.

واشتمل هذا العدد على الدراسات التالية: "’أساليب‘ الكتابة التاريخية التونسية والمنعرجات المعرفية والمنهجية خلال الفترتين الحديثة والمعاصرة" لعبد الحميد هنية، و"كتابة مجمل تاريخ تونس خلال قرن: التحوّلات والتحديات (1918-2019)" لمحمد الأزهر غربي، و"الحرب العثمانية - الروسية (1768–1774) وانعكاسها على الأوضاع السياسية في جبل لبنان وساحله خلال عهد الأمير يوسف الشهابي" لباسم مروان فليفل، و"مدينة القنيطرة: من الڤـيلاج إلى الدوّار، توسّع المجال الحضري وظهور البروليتاريا العمّالية المغربية (1912-1975)" لسعيد البوزيدي، و"التطوّر الحضري لمدينة القدس خلال الفترة الأردنية: حكاية مطار القدس الدولي 1948-1967" لمنصور النصاصرة، و"التحديث الفلاحي في المغرب المستقل: عملية الحرث (1957-1962) نموذجًا" لإبراهيم أيت إزي.

وفي باب "ترجمات" نُشرت دراسة "الميكروستوريا" لجاك روفيل، وقد ترجمها إلى العربية محمد حبيدة. أمّا باب "مراجعات كتب"، فَضمّ قراءة في كتاب "تونس من المخزن إلى الدولة الوطنية في ضوء مسيرة محمد الصالح مزالي" بتنسيق إلياس جويني، وهي من إعداد خالد جدي، ومراجعة كتاب "شذرات من التاريخ المغربي: المجتمع وتجليات السلطة" لعبد الأحد السبتي، وهي من إعداد حميد تيتاو، ومراجعة كتاب "غزة أمام التاريخ" لإينزو ترافيرسو، وهي من إعداد عبد المجيد السخيري. واختُتم العدد بباب "وثائق ونصوص"، وفيه نُشرت دراسة عنوانها "رحلة مورينو سيريلو إلى جنوب المغرب: دراسة في الذهنيات والتمثلات والدوافع" لبوزيد الغلى.