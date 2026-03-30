صدور العدد 78 من دورية "سياسات عربية"

​صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الثامن والسبعون من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية​"، التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين.

تضمّن العدد ملفًّا خاصًّا بعنوان: "الدولة العربية بعد الانتفاضات"، قدّم له باسل صلّوخ ومي درويش، محرِّرَا الملف. وضمّ الدراسات الآتية: "التنظير للدولة العربية: مسارات وزمنيات وتصوّرات بديلة" لباسل صلّوخ، و"الدولة العربية في أعين مواطنيها: تحليل للاتجاهات الفردية" لعبد الكريم أمنكاي، و"الاقتصاد السياسي للدولة العربية" لميلاني كامِت، و"تآكل الدولة العربية في السياقات العالمية والإقليمية" لمي درويش.

وفي باب "دراسات" دراسة بعنوان "ديناميات هشاشة الدول العربية: تأثير المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مسار الهشاشة (2006–2024)" لمعن أحمد فوزي سلحب.

أما باب "دراسة مترجمة"، فتضمّن ترجمة عمرو الملّاح لدراسة روبرت كوكس "القوى الاجتماعية والدول والنظم العالمية: ما وراء نظرية العلاقات الدولية".

وشمل باب "التوثيق" أهم "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي" ووثائقه و"الوقائع الفلسطينية"، في المدة 1 تشرين الثاني/ نوفمبر - 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025.

وفي باب "مراجعات الكتب"، قدّم أحمد قاسم حسين مراجعة لكتاب "الدولة العربية: بحث في المنشأ والمسار"، لعزمي بشارة.