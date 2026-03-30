صدور العدد 78 من دورية "سياسات عربية"

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الثامن والسبعون من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية"، التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين.
تضمّن العدد ملفًّا خاصًّا بعنوان: "الدولة العربية بعد الانتفاضات"، قدّم له باسل صلّوخ ومي درويش، محرِّرَا الملف. وضمّ الدراسات الآتية: "التنظير للدولة العربية: مسارات وزمنيات وتصوّرات بديلة" لباسل صلّوخ، و"الدولة العربية في أعين مواطنيها: تحليل للاتجاهات الفردية" لعبد الكريم أمنكاي، و"الاقتصاد السياسي للدولة العربية" لميلاني كامِت، و"تآكل الدولة العربية في السياقات العالمية والإقليمية" لمي درويش.
وفي باب "دراسات" دراسة بعنوان "ديناميات هشاشة الدول العربية: تأثير المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مسار الهشاشة (2006–2024)" لمعن أحمد فوزي سلحب.
أما باب "دراسة مترجمة"، فتضمّن ترجمة عمرو الملّاح لدراسة روبرت كوكس "القوى الاجتماعية والدول والنظم العالمية: ما وراء نظرية العلاقات الدولية".
وشمل باب "التوثيق" أهم "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي" ووثائقه و"الوقائع الفلسطينية"، في المدة 1 تشرين الثاني/ نوفمبر - 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025.
وفي باب "مراجعات الكتب"، قدّم أحمد قاسم حسين مراجعة لكتاب "الدولة العربية: بحث في المنشأ والمسار"، لعزمي بشارة.