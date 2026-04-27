"خفايا سقوط الأسد ورؤية أحمد الشرع" للكاتب منير الربيع

صدر حديثا عن شركة "رياض الريس" للنشر في بيروت، كتاب "خفايا سقوط الأسد ورؤية أحمد الشرع" للكاتب والمحلل السياسي منير الربيع، وهو ثمرة متابعات ومواكبات ولقاءات مع أصحاب القرار ورحلات إلى سورية ورؤية عن قرب للحظة التحولات السياسية التي حصلت في دمشق وسائر بلاد الشام منذ عام 2011 بداية الثورة السورية إلى لحظة سقوط نظام الأسد وسيطرة النظام الجديد بقيادة أحمد الشرع، وتشابك سورية الجغرافي مع العالم من أنقرة إلى موسكو وواشنطن والرياض والدوحة.

جاء في تعريف الكتاب:

"سقط الأسد، ولم يكن سقوطه مجرد حدث سياسي، بل لحظة نفسية أيضا، لحظة كسر صورة بدت لسنوات عصية على الانهيار. لم يكن ذلك وليد أسبوع أو شهر".

هذا الكتاب، لا يكتفي بالسرد التقريري. فما حدث أعقد من صورة نهائية. هناك عوامل داخلية تراكمت، تحولات إقليمية، تبدل في أولويات القوى الكبرى.

اعتمد على شهادات من أشخاص كانوا في قلب القرار، أو في قلب المعركة، للكشف كيف كان يدار نظام الأسد، وكيف بدأ يتفكك من داخله ويتآكل. سقوط بهذا الحجم لا يُختصر في أيامه الأخيرة.

هذا الكتاب يرصد خفايا سقوط الأسد وينقل رؤية الرئيس الانتقالي أحمد الشرع لسورية، بناء على لقاءات به، وببعض الشخصيات من فريق عمله المقرّب. كما يرصد نقاط القوة في سورية فهي ليست فقيرة، سواء لناحية الموقع الجغرافي الذي يربط بين عدة طرق وممرات (يرى النظام الجديد أن سورية الجديدة "محور ربط تجاري بين الشرق والغرب")، أو لناحية الموارد فيها غاز وفوسفات وأراضي خصبة. مواردها لم تكن هائلة مقارنة بدول أخرى، لكنها كانت كافية لتشكل قاعدة اقتصادية. و"القوة الحقيقية لم تكن في الموارد وحدها، بل في البشر". في سورية تنوع سكاني تركيبة معقّدة، ليست سهلة الإدارة وحدها، لكنها غنية بالتجارب والتقاليد.

يقارب الكتاب مجموعة قضايا معقدة من النفط والموارد إلى الاقتصاد والعلاقات مع دول العالم إلى الصدام مع إسرائيل إلى تحديات بناء الدولة، وصولا إلى رؤية النظام الجديدة لعلاقة ندية مع لبنان، على عكس النظام السابق الذي كرس التبعية.

المؤلف:

منير الربيع، صحافي لبناني، حائز إجازة في الحقوق والعلوم السياسية، وماجستير العلاقات الدولية. مستشار سابق في رئاسة مجلس الوزراء، رئيس تحرير "المدن" الإلكترونية. كاتب في جريدة "الأوريان لوجور". صدر له عن "رياض الريس" في العام 2023 كتاب "العرب في قطار النظام العالمي خرائط مهددة أو عولمة متجددة".