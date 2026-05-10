إصدار جديد لإصدارات ترشيد التربويّة: "الصعوبات التعلّميّة"… نحو فهمٍ عربيّ شامل للتعلّم والاختلاف

يقدّم الكتاب مقاربات تربويّة حديثة للتعامل مع صعوبات التعلّم، من التدخّل المبكّر والتشخيص إلى التعليم الشامل، مع التركيز على بناء بيئات مدرسيّة توفّر للطلّاب فرصًا عادلة في التعلّم الناجح.

أعلنت إصدارات ترشيد التربويّة عن صدور كتابها الجديد: "الصعوبات التعلّميّة: من التدخّل المبكّر إلى التعليم الشامل" دليلٌ عمليّ للمعلّمين والمتخصّصين، في خطوة تسعى إلى سدّ فجوة معرفيّة ومهنيّة طالما واجهها المعلّم العربيّ في التعامل مع هذا الملفّ المركّب. ويأتي هذا الإصدار استجابةً لإدراكٍ متزايد لقصور المكتبة التربويّة العربيّة، التي غالبًا ما تتأرجح بين ترجماتٍ مجتزأة، أو أطروحاتٍ نظريّة بعيدة عن واقع الصفوف، أو أدلّة تقنيّة لا تراعي خصوصيّة السياقات العربيّة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وينطلق الكتاب من قناعة أنّ صعوبات التعلّم ليست مجرّد حالات فرديّة معزولة، بل مدخلٌ لفهم أعمق لاختلالات بنيويّة في أنظمتنا التعليميّة، وفي تصوّراتنا عن التعلّم والاختلاف والنجاح. ويقدّم طرحًا نقديًّا يعيد الاعتبار للطفل بوصفه قادرًا على التعلّم، شرط توفّر مقاربات تربويّة مختلفة، وبيئات مدرسيّة أكثر عدلًا واحتواءً.

ويمتدّ الكتاب على 320 صفحة من القطع المتوسّط، ويتوزّع على ستّة فصول متكاملة، تبدأ بتأصيل المفاهيم وتتبّع تطوّرها من الإطار الطبيّ إلى التربويّ، مرورًا بتحليل الفروق اللغويّة بين العربيّة والإنجليزيّة وتأثيرها في التعلّم، والتأكيد على أهمّيّة التدخّل المبكّر، وآليّات التشخيص والتقييم الحديثة، وصولًا إلى العلاقة بين صعوبات التعلّم والاضطرابات الانفعاليّة والسلوكيّة، وانتهاءً بمحور التعليم الشامل بوصفه ممارسةً تربويّة قائمة على إستراتيجيّات وأدوات واضحة.

وقد جاء هذا العمل ثمرة تعاون فريق من المتخصّصين العرب، بإشراف فريق إصدارات ترشيد التربويّة والمُحرّرة الرئيسة الدكتورة سكينة النابلسي، ومشاركة كلّ من د. سهيل الحيدري، ود. خلوب قعوار، وأ. نضال جوني، ود. فرح الزين، وأ. د. هيام التاج، في تجربة علميّة ومهنيّة سعت إلى تحقيق توازن بين التأصيل النظريّ والتطبيق العمليّ، وبين الأمل بإمكانات التربية وحدودها في الواقع.

ويؤكّد الكتاب في جوهره أنّ التعامل مع صعوبات التعلّم ليس شأنًا اختصاصيًّا ضيّقًا، بل جزء من صميم الممارسة التربويّة اليوميّة، موجّهًا رسالة واضحة مفادها أنّ كلّ متعلّم يستحق فرصة عادلة للتعلّم، وأنّ تمكين المعلّم بالمعرفة والأدوات هو المدخل الحقيقي لإحداث هذا التغيير.

وصدر عن إصدارات ترشيد التربويّة، بعد الإصدارات التالية: "عقليّة التساؤل" 2022. و"حلول مبتكرة لمشكلات سلوك الطلّاب في المدرسة" 2022. و"نحو معلّم فاعل في التعليم الوجاهيّ والإلكترونيّ" 2022. و"الممارسات المهنيّة للمدرّسين: بين النظريّة والتطبيق" 2023. و"ما الذي يحدث داخل المدرسة؟" 2023. و"التعليم الدامج للطلّاب ذوي الإعاقتين: البصريّة والسمعيّة" 2023. و"تطوير برامج التربية العمليّة لمعلّمي ما قبل الخدمة في ضوء المدخل التأمّليّ السرديّ" 2023. و"التدريس والمنهاج القائمان على المفاهيم: لغرفٍ صفّيّة مفكّرة"، 2024. و"عبور التخصّصات والخِطابات: منهجيّات وتطبيقات في التعليم التكامليّ"، 2024. و"عبور الخِطابات البصريّة: من الفنّ إلى السينما عبر الفوتوغرافيا والكاريكاتور والتصوّرات الذهنيّة"، 2025. و"عبور الخطابات التاريخيّة والسرديّة إلى البيئات التعليميّة"، 2025. و"الاستقصاء القائم على المفاهيم في أطواره التطبيقيّة"، 2025. و"التقييم الذي يقوده الطالب"، 2026.

و"إصدارات ترشيد التربويّة" برنامج يهدف إلى نشر كتب متخصّصة في الحقل التربويّ العربيّ، وهو أحد برامج "ترشيد" التي أنشئت من قِبل المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات. تبادر "ترشيد" إلى تعزيز بيئات تعلّم مُستدامة من خلال مجموعة مشاريع تستجيب إلى حاجات المُجتمع التعلّميّ القطريّ بشكلٍ خاصّ، والعربيّ بشكلٍ عامّ، كما إلى احتياجات المعلّم العربيّ، عبر حوارٍ مُستمرّ معه، ومعرفة دقيقة وعميقة باحتياجاته، لزيادة فعاليّة خدمات المشاريع وضمان استدامتها.



