صدور كتاب "الترجمة تأويلًا" لرياض الميلادي

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب الترجمة تأويلًا: من خلال نماذج من النص القرآني والدراسات الإسلامية، من تأليف رياض الميلادي.

يندرج الكتاب في اختصاص بحثي قلّما صنف فيه الباحثون العرب كونه اختصاصًا لا يعرف ازدهارًا إلا في الثقافات التي تُعنى بالترجمة وتوليها عناية كبرى. وهو لبنة من اللبنات الأولى الضرورية لمسار علوم الترجمة والمصطلح ضمن إطار التفكير في نظريات الترجمة في السياق العالمي، وفي تقويم الممارسة الترجمية في السياق العربي.

يحاول الكتاب ردم فجوة معرفية في الدراسات العربية الراهنة، من خلال تحليل الأسس النظرية لأهم المقاربات الراهنة في الترجمة، ومنتج الترجمة الذي بدأ يشهد بعض التطور في الوطن العربي منذ عقود قليلة. وهذا يدعو إلى ضرورة مراجعة هذا المنتج وتقويمه من خلال أسس أكاديمية دقيقة على مستوى المصطلح والمفهوم والعلاقة بينهما. ولا يكتفي الكتاب بعرض النظريات المعاصرة في الترجمة فحسب، بل ينظر أيضًا في المنجز في مجال الترجمة المختصة بالنصوص الدينية؛ أي بالنص القرآني وما اتصل به من دراسات إسلامية بالعربية والإنكليزية والفرنسية.

ولعل الجدة تكمن في قيامه ​على منظور جديد في دراسة إشكاليات الترجمة تنظيرًا وممارسة في الفضاء العربي، فالبردايم الذي يحتكم إليه عنوانه الأساسي هو أن ترجمة النصوص الكبرى فعل تأويلي بالضرورة. وليس إتقان اللغة المنقول منها واللغة المنقول إليها في ترجمة هذه النصوص إلا شرطًا أساسيًّا لكنه غير كافٍ، ولا بد أن نضيف إليه معرفة بثقافة النص وتاريخه وأفق تلقّيه في الأزمنة المختلفة، لا سيما إذا كان النص المقصود حاملًا عقائد الناس وبانيًا رؤاهم للكون.

وبهذا، يناقش الكتاب الإشكاليات المنهجية والنظرية التي تواجه من يتصدّى لترجمة النص القرآني، بما أنه نص متعدد المعنى من حيث المبدأ، فضلًا عن قيامه على كلمات تراوح بين الحقيقة والمجاز، والعام والخاص، والأخبار والأحكام. من هنا، تكون مسؤولية المترجم مضاعفة؛ لأنه مضطر إلى رد الكثرة إلى الوحدة. أما بالنسبة إلى ترجمة العلوم الإسلامية، فإن المعرفة بالمفاهيم والمصطلحات المعبّرة عنها ضرورية جدًا للمترجم، وقد وقفنا على نماذج تشدّد على أن النجاح في نقل هذه النصوص صعبًا جدًا.