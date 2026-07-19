إتاحة كتاب "الخطاب السياسيّ المبتور" لعزمي بشارة عبر موقع مدى الكرمل

يعيد مدى الكرمل إصدار الكتاب بعد مرور أكثر من عَقدَيْن ونصف العَقد على صدوره، وتحديدًا في لحظة الإبادة وفي ظلّ إسقاطاتها على الداخل الفلسطينيّ، التي تفرض العودة إلى الاشتباك مع الأسئلة التي عالجها هذا الكتاب...

أصبحت الطبعة الجديدة من كتاب "الخطاب السياسيّ المبتور" للدكتور عزمي بشارة، متاحة للقراءة بصيغة إلكترونيّة عبْر موقع مركز مدى الكرمل، ضمن جهود المركز لإتاحة المعرفة البحثيّة الفلسطينيّة وتوسيع دائرة الوصول إلى إصداراته.

يضمّ الكتاب مجموعة من المقالات التي كُتِبت خلال تسعينيّات القرن الماضي، حول واقع ومستقبل ذلك الجزء من الشعب العربيّ الفلسطينيّ الذي يعيش في إطار المواطَنة الإسرائيليّة داخل الخطّ الأخضر. يتحرّك الكتاب بين عِلم الاجتماع والعلوم السياسيّة والفلسفة والنظريّة الديمقراطيّة، متعاملًا مع التناقضات التي تَحْكم هذه العلاقة بوصفها جزءًا أساسيًّا من الواقع السياسيّ والاجتماعيّ، لا بوصفها مسألةً يمكن تجاوزها أو تجاهلها.

يعيد مدى الكرمل إصدار الكتاب بعد مرور أكثر من عَقدَيْن ونصف العَقد على صدوره، وتحديدًا في لحظة الإبادة وفي ظلّ إسقاطاتها على الداخل الفلسطينيّ، التي تفرض العودة إلى الاشتباك مع الأسئلة التي عالجها هذا الكتاب ومع التنظيرات التي طرحها والتحدّيات التي وضعها والتي كان لها أثر كبير في الوعي الوطنيّ والسياسيّ والفكريّ لدى كثيرين من قرّاء هذا الكتاب.

ما زال هذا الكتاب يشكّل لحظة معرفيّة فارقة في دراسة الفلسطينيّين في الداخل، حتّى في ظلّ واقع الإبادة الجماعيّة في قِطاع غزّة وتَبِعاتها على الداخل الفلسطينيّ؛ أوّلًا لأنّه يَقرأ الصراع مع الصهيونيّة بوضوح ولا يضيّعه مَهْما بدا الواقع فاقدًا للاحتمالات، وثانيًا لقناعته بالدَّوْر الذي من الممكن أن تقوم به الفاعليّة السياسيّة في أكثر الظروف تعقيدًا.

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