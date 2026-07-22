صدور كتاب "الحياة الاجتماعية في مدينة الخليل خلال الانتداب البريطاني" لرزان عبد الحليم عابدين

اعتمدت الباحثة على مقابلات شفهية مع عدد من كبار السن الذين عايشوا تلك المرحلة، بما أضفى على الدراسة بعدًا إنسانيًا وأسهم في استكمال الصورة التي تقدمها الوثائق التاريخية...

أصدرت مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتابًا جديدًا بعنوان "الحياة الاجتماعية في مدينة الخليل خلال الانتداب البريطاني حتى عام 1948"، للباحثة والأكاديمية الأردنية من أصول خليلية، رزان عبد الحليم عابدين، في عمل يوثق الحياة الاجتماعية في المدينة خلال النصف الأول من القرن العشرين اعتمادًا على مصادر تاريخية ووثائق أصلية.

ويقع الكتاب في 361 صفحة، وتولى التدقيق والتحرير اللغوي له جنان خليل، ويقدم دراسة أكاديمية تتناول المجتمع الخليلي في الفترة الممتدة بين عامَي 1918 و1948، مستندًا إلى السجلات الشرعية ودفاتر عقود الزواج، ووثائق الأوقاف والمجلس الإسلامي الأعلى، إلى جانب الأرشيفات العائلية الخاصة، والوثائق البريطانية الصادرة عن حكومة فلسطين، والصحف المعاصرة.

كما اعتمدت الباحثة على مقابلات شفهية مع عدد من كبار السن الذين عايشوا تلك المرحلة، بما أضفى على الدراسة بعدًا إنسانيًا وأسهم في استكمال الصورة التي تقدمها الوثائق التاريخية.

ويهدف الكتاب إلى تقديم قراءة موثقة للتاريخ الاجتماعي لمدينة الخليل خلال فترة الانتداب البريطاني، عبر رصد ملامح الحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية والبنى الثقافية، ليشكل مرجعًا للباحثين في التاريخ الفلسطيني، ومصدرًا للمهتمين بتاريخ فلسطين الاجتماعي وهويتها.

رزان عبد الحليم عابدين باحثة وأكاديمية متخصصة في التاريخ الحديث والمعاصر، حاصلة على درجة الدكتوراه من الجامعة الأردنية، وتركز أبحاثها على التاريخ الاجتماعي والثقافي لفلسطين في العهد العثماني وفترة الانتداب البريطاني، مع اهتمام خاص بمدينتي الخليل والقدس، من خلال دراسة الوثائق التاريخية وسجلات المحاكم الشرعية.

وسبق للباحثة أن نشرت دراسات علمية محكّمة، من أبرزها دراسة بعنوان "الزواج في مدينة الخليل بين عامَي 1920 و1948: دفاتر عقود الزواج مصدرًا".