إيرادات "ستار وورز" تتخطى المليار دولار

تخطت إيرادات فيلم "ستار وورز: ذا لاست جيداي"، أحدث أفلام سلسلة حرب النجوم الشهيرة، حاجز المليار دولار عالميا في أقل من ثلاثة أسابيع.

ووصلت إيرادات الفيلم على مستوى العالم إلى 120.4 مليون دولار خلال عطلة رأس السنة من يوم الجمعة حتى يوم الأحد، حيث حصد 52.4 مليون دولار داخل الولايات المتحدة و68 مليون دولار خارجها.

والفيلم بطولة مارك هاميل وكاري فيشر وآدم دريفر ومن إخراج ريان جونسون.

وبذلك يصبح الفيلم الذي أنتجته شركة "ديزني-لوكاس فيلم"، رابع فيلم تتجاوز إيراداته المليار دولار حول العالم في 2017 إلى جانب أفلام "بيوتي آند ذا بيست" أو "الجميلة والوحش" الذي حقق 1.26 مليار دولار، و"ذا فيت أوف ذا فيوريوس" الذي حصد 1.24 مليار دولار و"ديسبيكابل مي 3" الذي بلغت إيراداته 1.03 مليار دولار.