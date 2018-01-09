تراجع في معدلات مشاهدة حفل جوائز "غولدن غلوب"

قالت شبكة "إن.بي.سي"، إن معدلات المشاهدة التلفزيونية لحفل جوائز "غولدن غلوب" لعام 2018، انخفضت بنحو خمسة بالمئة إلى 19 مليون مشاهد، رغم التركيز الإعلامي الشديد على الحفل عقب فضائح تحرش جنسي هزت هوليوود.

وذكرت "إن.بي.سي"، أن الحفل الذي استغرق ثلاث ساعات يوم الأحد كان الثاني من حيث أعلى نسب المشاهدة خلال عشرة أعوام لكنه خالف اتجاها صعوديا في نسب المتابعة التلفزيونية.

وكان أكثر من 20 مليون أميركي، قد تابعوا حفل جوائز غولدن غلوب لعام 2017 عبر شبكة "إن.بي.سي"، وهو ما يمثل زيادة بعد عامين شهدا انخفاضا في نسب متابعة البث المباشر للحفل.

وهذا الحفل، الذي قدمه مذيع البرامج الحوارية سيث مايرز، هو أول حفل جوائز مهم في هوليوود قبيل حفل جوائز الأوسكار، الذي يقام في الرابع من مارس آذار.

واتسم بنكات لاذعة بشأن فضائح السلوك المخل بالآداب داخل قطاع الترفيه وخارجه وبكلمات حماسية عن تمكين المرأة.

وجذبت كلمة أوبرا وينفري القوية بشأن المرأة والسود، أكبر اهتمام وأدت لانطلاق دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالبها بالترشح لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2020.

وحصلت وينفري على جائزة فخرية عن مجمل أعمالها.

وارتدت جميع النجمات أثوابا سوداء اللون لإبداء الدعم لحملة "تايمز أب" أو "حان الوقت" التي تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار وانطلقت الأسبوع الماضي لمساندة ضحايا التحرش الجنسي في مكان العمل.

وتصدر فيلما "ليدي بيرد" و"ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج، ميزوري" جوائز "غولدن غلوب" للعام الحالي.