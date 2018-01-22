"جوجل" يحتفي بميلاد المخرج الروسي سيرجي آيزنشتاين

احتفى محرك بحث "جوجل"، اليوم الإثنين، بميلاد المخرج السينمائي الروسي سيرجي آيزنشتاين.

ويعرف عن آيزنشتاين، أنّه واضع "نظرية المونتاج"، والتي تتكوّن من خمسة أنواع، ومنها المونتاج الرمزي والمونتاج التسارعي والمونتاج الملحون.

ومن أبرز أفلام آيزنشتاين، فيلم "المدرعة بوتمكين" الذي أنتج عام 1925، وفيلم "ثورة أكتوبر: عشرة أيام تسببت في صدم العالم".

ولد ايزنشتاين في الثالث والعشرين من يناير عام 1898، في مدينة ريجا – لاتفيا، وأصبح واحدًا من أشهر صناع السينما في النصف الأول من القرن العشرين.

وكان والده يعمل في بناء السفن حتى عام 1910، وهي السنة التي انتقلت فيها العائلة إلى سانت بطرسبرغ، حيث تدرب على فن العمارة والهندسة، وهو ما أثر لاحقًا في أعماله السينمائية.

ودرس آيزنشتاين أعمال ليوناردو دافنشي، كما تأثر بمفاهيم عصر النهضة حول المساحة والحيز، كما تأثر بكتابات فرويد.

ولقد ظهر إدراكه لعناصر الحبكة السينمائية كلها، في تسجيله القوي للثورة الروسية في فيلم أكتوبر. وفي العام 1939 قدم فيلم "ألكسندر نيفسكي" ثم فيلم "إيفان الرهيب"، وهما فيلمان يدوران حول الشيوعيّة وما آلت إليه في ذلك الوقت.