وثائقي سوري و"القضية 23" في قائمة الأوسكار النهائية

أعلنت أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة في لوس أنجلوس، اليوم الثلاثاء، عن قائمتها النهائية للأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار للعام 2018، والتي ستوزع في الرابع من آذار/ مارس المقبل، ومن بينها فيلم وثائقي سوري وفيلم للمخرج اللبناني المطبع، زياد دويري.

وينافس الفيلم الوثائق السوري "آخر الرجال في حلب" للمخرج فراس فياض على الجائزة الأولى لأفضل فيلم في فئة الأفلام الوثائقية، وهو من إنتاج سوري-دنمركي ويروي قصص نضال يومي لمنظمة الخوذ البيضاء في سورية، ويرصد خلال 104 دقائق، هي مدة الفيلم، حياة عمال الدفاع المدني عبر تسجيل تفاصيل حياتهم اليومية أثناء الحرب.

وكذلك شملت القائمة النهائية لفئة أفضل فيلم أجنبي فيلم "القضية 23" للمخرج اللبناني المطبع زياد دويري، الذي يروي قصة لاجئ فلسطيني معتد بنفسه في بيروت، يتبادل الشتائم والإهانات مع مسيحي لبناني، وهو يحاول إصلاح أنبوب التصريف الخارج من عمارته. لكن، ما كان يُفترض به أن يكون لحظة غضب واهتياج عابرة، كالمعتاد في حياة المدينة المليئة بالضغوطات، قد انفجر في كل اتجاه حين قرر طوني أن يأخذ ياسر إلى المحكمة.

ومنع عرض الفيلم في رام الله وفي أماكن أخرى، ومؤخرًا، قال مخرج الفيلم إنه معركته القادمة مع حركة المقاطعة (BDS)، ما أثار استهجان واستنكار جهات عديدة في الوطن العربي، وطلبت جهات لبنانية كثيرة من وزارة الثقافة سحب ترشيحه للأوسكار.

وضمت قائمة الأفلام الأجنبية أيضا فيلم "امرأة رائعة" من تشيلي للمخرج سيباستيان ليليو، وفيلم "الجسد والروح" الهنغاري، للمخرج إيلديكو إيندي، وفيلم "ساحة" السويدي للمخرج روبن استلوند، والفيلم الروسي "بلا حب" للمخرج أندريه زفياغينتسيف.

وحصل فيلم "ذا شيب أوف ووتر" (شكل المياه) على 13 ترشيحا لجوائز الأوسكار، بما في ذلك فئة أفضل فيلم، في قائمة ضمت أفلام "كول مي باي ذا نيم"، و"داركست هاور"، و"دنكرك"، و"جيت آوت"، و"لادي بيرد"، و"فانتوم ثريد"، و"ذا بوست"، و"ثري بيلبورد آوتسايد إيبينج ميسوري".

وضمت كذلك قائمة أفضل مخرجين، كريستوفر نولان عن فيلم "دنكرك"، وجوردان بيلي عن فيلم "جيت آوت"، وغيوليرمو ديل تورو عن فيلم "ذا شيب أوف ووتر"، وغريتا غروينغ عن فيلم "لادي بيرد"، وبول توماس أندرسون عن فيلم "فانتوم ثريد".

فيما ضمت قائمة أفضل ممثلين، دانييل دي لويس، وتيموثي تشالاميت، ودانييل كالوويا، وغاري أولدمان، ودنزيل واشنطن.

كما ضمت قائمة أفضل ممثلات، سالي هاوكينز، وفرانسيس ماكورماند، ومارغوت روبي، وسيروزي رونان، وميريل ستريب.