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وفاة المطرب اللبناني نهاد طربيه في باريس

تاريخ النشر: 27/01/2018 - 09:08

وفاة المطرب اللبناني نهاد طربيه في باريس
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن المطرب نهاد طربيه توفي في العاصمة الفرنسية باريس إثر نوبة قلبية عن عمر ناهز 67 عاما.

وقالت الوكالة إن طربيه وصل باريس يوم الجمعة قادما من لبنان إلا أنه "تعرض في المطار لارتفاع في الضغط، وتم نقله إلى أحد المستشفيات حيث توفي هناك".

ويعتبر طربيه، ابن بلدة صوفر في جبل لبنان، من الجيل الطربي الشعبي الذي تأثر بمرحلة الستينيات الفنية وكان أحد أبرز من ساروا على خطى ونغمات الفنان الراحل فريد الأطرش، إلى حد تطابق درجات الصوت وكذلك العزف على آلة العود.

بدأ مسيرته الفنية في الأحياء الشعبية الجبلية قبل أن ينطلق في الإذاعة اللبنانية وتذاع له أغنيات في سبعينيات القرن الماضي.

وبلغ قمة شهرته في الثمانينيات من خلال أغنية "بدنا نتجوز عالعيد" التي تخطت حدود لبنان وحققت انتشارا واسعا في الدول العربية.

وقدم طربيه على مدى مشواره أغنيات باللهجتين اللبنانية والمصرية من أشهرها (يا أميرة يا بنت الامرا) و(لبنان يا حبنا راجعينلك راجعين) و(طيب جدا) و(مشوار الحياة) و(القمر مسافر).

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#نهاد طربيه
#باريس

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