مصر: ترمّيم قصر أثري لقائد بارز بجيش المماليك

افتتحت وزارة الآثار المصرية ، مشروع ترميم قصر الأمير ماماي السيفي، أحد كبار قادة جيش المماليك (1250-1517م)، بمنطقة الجمالية الأثرية وسط العاصمة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "ترميم قصر الأمير السيفي جاء ضمن أعمال مشروع ترميم 7 مبانٍ أثرية في إطار الحملة القومية التي دشنتها وزارة الآثار عام 2015 لإنقاذ 100 مبنى أثري بالقاهرة التاريخية".

وأشارت إلى أن "أعمال مشروع ترميم السبع مباني الأثرية تمت بتمويل ذاتي من الوزارة بتكلفة حوالي 10 ملايين جنيه (566 ألف دولار)".

وأوضحت أن "مقعد القصر ذو أهمية كبيرة كونه الجزء الوحيد الباقي من قصر الأمير ماماي السيفي والذي أنشأه في فترة حكم السلطان قايتباي عام 1496م".

ويعد المقعد من أكبر مقاعد البيوت الإسلامية بالقاهرة، ويتألف من طابقين يضم الطابق الأرضي غرفة كانت تستخدم لتخزين الغلال.

ويزدان المقعد من الداخل بشريط كتابي مذهب عليه اسم المنشئ وألقابه وآية الكرسي، كما يغطي المقعد بسقف خشبي مزين بأفرع وزهور نباتية ملونة وذهبية، وفق البيان.