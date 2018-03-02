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فنانة تشكيلية يمنية تضمّد جراح الحرب بِجدارياتها

تاريخ النشر: 02/03/2018 - 12:24

فنانة تشكيلية يمنية تضمّد جراح الحرب بِجدارياتها
(رويترز)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

وجدت الفنانة التشكيلية اليمنية هيفاء سبيع، في الجداريات التي ترسمها، سبيلا لتخليد ذكرى ضحايا الحرب الأهلية المستعرة في بلادها، منذ ثلاثة أعوام.

وصوّرت سبيع في أحدث جدارياتها، ضحية لغم أرضي بساق واحدة، وهي واحدة من بين لوحات عديدة رسمتها سبيع في صنعاء خلال الحرب التي تسببت في مقتل الألوف وتشريد عدد أكبر وتدمير اقتصاد اليمن.

وقالت لـ"رويترز": "الرسمة هذه اسمها "مجرد ساق" ضمن حملة ضحايا صامتون".

وأضافت "هذا هو النزول السادس "المرة السادسة"، الجدارية تعنى بضحايا الحرب بشكل عام وخصوصا ضحايا الألغام الفردية التي تزرع في كل مكان بالجمهورية اليمنية".

ورسمت هيفاء بالفعل جداريات تلقي الضوء على أشخاص تعرضوا للاختفاء وعلى أزمات نقص إمدادات المياه وتدمير المدارس والنزوح واستغلال المدارس لأغراض عسكرية.

وقالت سبيع إن حملة الجداريات تستهدف وقف الحرب بين الحكومة المعترف بها دوليا، والمدعومة من تحالف تقوده السعودية، وحركة الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة.

وأضافت: "رسالتي أدعو للسلام، فئة النساء والأطفال هم الأكثر تضررا في هذه الحرب، لا أحد يلتفت لهذه الفئات، الحرب عبثية واستهدفت كل شيء في اليمن، لم يبق شيء".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الحرب
#الرسم
#جداريات
#الفن التشكيلي
#اليمن

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