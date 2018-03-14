  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

"طيور أيلول" لم تعد... إميلي نصر الله ماتت

تاريخ النشر: 14/03/2018 - 14:44

"طيور أيلول" لم تعد... إميلي نصر الله ماتت
آخر صورة للفقيدة (الوكالة الوطنيّة للإعلام)
عرب ٤٨
تحرير : أحمد دراوشة

أعلن في لبنان، صباح اليوم، الأربعاء، عن وفاة الأديبة اللبنانيّة إميلي نصر الله، عن 87 عامًا وأكثر من عشرين عملًا أدبيًا بين الرّواية والقصّة القصيرة وقصص الأطفال.

وتعتبر رواية "طيور أيلول" (1962)، التي جاءت كردّ فعل على هجرة إخوة الكاتبة إلى كندا، أشهر روايات الرّاحلة على الإطلاق، وصنّفت ضمن أفضل 100 رواية عربيّة، وهي تمثّل، في إحدى جوانبها، دراسةً اجتماعية لعادات وتقاليد أهل الرّيف اللبنانيّ، وفي جانب آخر، تمسّ الرّواية، وببراعة، عالمَ النفس الإنسانية بكل طموحاتها المؤجلة والمعجلة، وبكل أمانيها المقهورة والمبتورة، وبكل معاناتها التي، وكما هي بقعة سوداء في حياة بطلة إميلي، فهي بقعة ضوء أكسبت تلك الرواية سمة الواقعية، وأغنت عالم الرواية بالكثير من التجارب الإنسانيّة.

وأنزل عدد من الكتّاب رواية "طيور أيلول" منزلةً تستحّقها من الإبداع والتقدير، فكتب عنها المستشرق الهولندي يان بروخمن، وفقًا لموقع "المدن" اللبنانيّ "أنها إحدى أفضل الروايات التي كتبت بالعربية وتجمع المؤلفة فيها بين المقدرة الفنية الغنائية في التعبير، وبين الوعي الاجتماعي".

وكتب الشّاعر اللبناني مخائيل نعيمة قائلاً إنها "معرض فنّي للقرية اللبنانيّة في شتّى مظاهره، وإنها كسب للقصة في لبنان"... كذلك اعتبر الباحث عفيف فراج أن إميلي نصر الله هي شاعرة القرية بلا منازع، "فهي العيون التي تحب الريف بكل جزئياته، وتؤلمها مشكلة الهجرة منه، مشكلة القرية التي تصد أبناءها عن صدرها، وعبثًا يحاولون التشبث بها أو الانتماء الى غيرها من مدن لا يزورها النقاء"، وفقا للموقع ذاته.

ونعى رئيس الحكومة اللبنانيّة، سعد الحريري، نصر الله، إذ كتب على صفحته الخاصة عبر تويتر قائلا: "بغياب الأديبة إميلي نصر الله يخسر لبنان والعرب اليوم شعلة من رموز الأدب والإبداع اللبناني ومناضلة لحقوق المرأة شكلت قيمة فكرية مضافة لوطننا وعالمنا العربي".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إميلي نصرالله
#إميلي نصر الله
#طيور أيلول
#سعد الحريري

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

روجر ووترز يصدر مقطعًا موسيقيًا من كلمات محمود درويش
روجر ووترز يصدر مقطعًا موسيقيًا من كلمات محمود درويش

2018-03-14

أيام قليلة لانطلاق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
أيام قليلة لانطلاق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

2018-03-13

فيلم "بلاك بانثر" يتجاوز حاجز المليار دولار
فيلم "بلاك بانثر" يتجاوز حاجز المليار دولار

2018-03-12

الأكثر قراءة

غزة: انفجار استهدف موكب الحمد الله وفرج

غزة: انفجار استهدف موكب الحمد الله وفرج

2018-03-13
الكنيست يقر ويناقش سلسلة قوانين خلافية بعد انتهاء أزمة الائتلاف

الكنيست يقر ويناقش سلسلة قوانين خلافية بعد انتهاء أزمة الائتلاف

2018-03-13
ترامب يقيل تيلرسون ليخلفه مايك بومبيو رئيس CIA

ترامب يقيل تيلرسون ليخلفه مايك بومبيو رئيس CIA

2018-03-13
عارة: الحبس المنزلي لمي يونس ومنعها من دخول الضفة ومغادرة البلاد

عارة: الحبس المنزلي لمي يونس ومنعها من دخول الضفة ومغادرة البلاد

2018-03-13
توقعات بحل الكنيست مساء اليوم

توقعات بحل الكنيست مساء اليوم

2018-03-13