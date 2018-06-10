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إطلاق ألبوم "صندوق العاب" لفرج سليمان

تاريخ النشر: 10/06/2018 - 13:45

إطلاق ألبوم "صندوق العاب" لفرج سليمان
عرب ٤٨
تحرير: خالد السيد

يُطلق الملحّن والعازف الفلسطيني فرج سليمان ألبومه الجديد "صندوق ألعاب"، يوم الأربعاء 13 من الشهر الحالي، ويتضمّن الألبوم أعمالًا موسيقيّة جديدة تعتمد على حوارٍ متكاملٍ بين البيانو، الأكورديون والترامبيت، وذلك بمشارك العازفين الفرنسيين؛ جوليان آلور (ترامبيت)، جوليان جونزاليس(اكورديون)، فرانسوا لابيسونيه (باص)، وباتيست دي شيبوني (درامز).

يُذكر أن الألبوم، الذي يحتوي على أغنية "إسا جاي" من كلمات الفنّان عامر حليحل، هو تسجيل حيّ لعرض "صندوق ألعاب" الذي قدّمه فرج سليمان لمرةٍ واحدةٍ في أيلول/سبتمبر الماضي في حيفا.

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ووصف سليمان ألبومه الجديد بأنه "لحظة توقّف صغيرة أجرّب فيها أن أكتشف وأكشف الأثر العميق لطفولتنا في ما نصنعه حين نكبر"، ويضيف: "خلال الأعوام الأخيرة عملت على مشاريع عديدة بموازاة، أي أنّي كنت أكتب الموسيقى لأكثر من عملٍ في الوقت ذاته. ومن خلال التأليف للمسرح، لأعمال سينمائيّة، لمهرجانات، لأغاني ومسرح الأطفال ولجوقات، أشعر أنّي أطوّر لغتي وهويّتي الموسيقيّة، وأحاول صياغة أسلوبي بالتلحين. في هذا الألبوم أحاول أن أبحث عن أثر الطفولة في مجموع هذه الأعمال المختلفة".

"صندوق ألعاب" هو الألبوم الثالث لفرج سليمان بعد "كان يا مدينة" (2017)، و"تسجيل دخول" (2014)، إلى جانب الألبوم الموسيقيّ للأطفال "قلبي غابة" (2017)، كما لحّن أعمالًا موسيقيّة مسرحيّة منها "كباريه" (2018)، "تنّين بيت لحم" (2018)، "ايكارا" (2017)، "عزا" (2016)، "وحل" (2015)، "عيد نصّ الربيع" (2015)، "الباشق" (2014)، و "حب في غيمة" (2014).

وسيتم إطلاق الألبوم بدايةً في مقهى فتّوش في حيفا، وذلك يوم الاربعاء 13.6 عند الثامنة مساءً، على أن يُعلن عن مواعيد لاحقة لإطلاقه في أماكن أخرى.

 


#فرج سليمان
#عازف فلسطيني
#بيانو

من عرب 48

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