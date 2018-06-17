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وفاة الممثل المصري الشاب ماهر عصام

تاريخ النشر: 17/06/2018 - 13:34

وفاة الممثل المصري الشاب ماهر عصام
(الشبكة)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: باسل مغربي

توفي الممثل المصري الشاب، ماهر عصام، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 38 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب المهن التمثيلية بمصر، أشرف ذكي، في تصريحات صحافية، إن ماهر عصام توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم بإحدى مستشفيات محافظة الجيزة (غرب القاهرة).

وأُصيب عصام بنزيف حاد في المخ، وتم نقله إلى مستشفى لإجراء فحوصات طبية، قبل أن يدخل في غيبوبة تامة مؤخرًا، وفق وسائل إعلام محلية.

ومن المُقرَّر أن تُقام صلاة الجنازة ظهر اليوم في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد (غرب القاهرة).

وماهر عصام من مواليد عام 1979، وبدأ عمله في السينما في سن مبكرة.

وشارك في أفلام "فوزية البرجوازية" (1985)، و"امرأة متمردة" (1986)، و"النمر والأنثى" (1987)، و"هي فوضى" (2007).

كما شارك في أعمال تليفزيونية، من أهمها: "لدواع أمنية" (2001)، والملك فاروق" (2007)، و"فرقة ناجي عطا لله" (2012).

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#مصر
#موت
#ماهر عصام

من عرب 48

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