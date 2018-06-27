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زيادة عدد المرشحين في الفئات الرئيسية لجوائز غرامي

تاريخ النشر: 27/06/2018 - 16:10

زيادة عدد المرشحين في الفئات الرئيسية لجوائز غرامي
أرشيفية
عرب ٤٨/ رويترز
تحرير: باسل مغربي

أعلنت جوائز غرامي الموسيقية، زيادة عدد المرشحين في الفئات الرئيسية من خمسة إلى ثمانية مرشحين، وذلك في أكبر خطوة لزيادة التنوع للفوز بالجوائز المرموقة التي تأسست قبل 60 عاما، وتُعدُّ أكبر تكريم في عالم الموسيقى.

وأعلنت أكاديمية التسجيل التي تُنظّم الحفل السنوي لتوزيع جوائز غرامي التغييرات قائلة إنها ستسري اعتبارا من حفل عام 2019. وتأتي الخطوة بعد ضجة أُثيرت هذا العام بسبب انخفاض عدد النساء بين المرشحين والفائزين والنجوم الذين أحيوا الحفل الذي نقله التلفزيون.

ويعني التغيير أن عدد المتنافسين على كل فئة من فئات جوائز غرامي الرئيسية، وهي تسجيل العام والبوم العام وأغنية العام وأفضل فنان صاعد، سيكون ثمانية. وسيظل خمسة مرشحين يتنافسون في الفئات الأخرى لجوائز غرامي.

وقال نيل بورتناو رئيس أكاديمية التسجيل في بيان: "سيُتيح ذلك فرصا أكبر لنطاق أوسع من التقدير في هذه الفئات المهمة وسيعطي مرونة أكبر لناخبينا لدى اتخاذهم القرارات الصعبة لاختيار موسيقى العام الأفضل والأكثر تميزا".

وأُقيم حفل غرامي لعام 2018 في كانون الثاني، وفيه حصدَ المغني برونو مارس ستّ جوائز عن ألبومه (24 كيه ماجيك). لكن بورتناو تعرض لانتقادات لقوله إن الفنانات يحتجن إلى "مضاعفة الجهود" إذا كن يطمحن في مزيد من التقدير.

وشكَّلت أكاديمية التسجيل قوة مهمات لزيادة التنوع وقال بورتناو في وقت لاحق إنه سيترك منصبه العام المقبل.

ويأتي قرار غرامي زيادة عدد المرشحين للجوائز الكبرى بعد قرار مماثل اتخذته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عام 2009، بزيادة عدد المرشحين لجائزة أوسكار أفضل فيلم من خمسة إلى عشرة.

وتعني الترشيحات ومرات الفوز بجوائز غرامي والأوسكار عادة زيادة كبيرة في المبيعات وإيرادات الأفلام والفنانين الحائزين على هذا التكريم.

 

 

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#غرامي
#جوائز
#برونو مارس

من عرب 48

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