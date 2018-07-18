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مايك ماسي يجد صوته الهارب منه في "ذوق مكايل"

تاريخ النشر: 18/07/2018 - 10:48

مايك ماسي يجد صوته الهارب منه في "ذوق مكايل"
مايك ماسي (تويتر)
عرب ٤٨
تحرير: مرح الأنوار

"نحب نغني وصوتي هارب مني" كلمات غناها المغني الفرنسي الشاب، اللبناني الأصل، مايك ماسي، في حفلٍ أحياه في مهرجان ذوق مكايل في لبنان يوم أمس، الثلاثاء؛ ليؤدي خلاله أغانيه التي تلقى رواجًا في أوساط الشباب الذي يتمنى "لو فيي طير، وخلي الافكار الي ببالي تجنني وطير"، ويملك رغبة حقيقية بأن "بدي غير بالتاريخ.. بدي ضيع"، لكن "ضايق فيي شباكي".

وقال ماسي إنه غاب عن لبنان، بلده الأم، لأكثر من سنتين لأنه كان منشغلا في فرنسا بمشاركته في مسرحية (يسوع من الناصرة إلى أورشليم) والتي يؤدي فيها دور السيد المسيح، مضيفًا في تعليقه للصحفيين في المهرجان إنه "لدى عودتي إلى لبنان شعرت أن العودة لا بدّ أن تكون من بوابة عائلتي وأصحابي، وأنا أعتبر مهرجان ‘الذوق‘ عائلتي التي انطلقت منها في البدايات، خاصّة أنّهم من قاموا بإنتاج أول عمل لي تحت عنوان ‘نسيج‘ في بداية مشواري الفني".

ويقدّم ماسي أغنيات فريدة ومختلفة تحمل موضوعات وأفكارًا غير تقليدية، تقول لسان حال الشباب العربي، بصوتٍ هادئ وبحّة حنون، أدّى بهما أغنيته الجديدة "برافو" في الحفل ليغادر الحضور مقاعدهم وينزلوا ليراقصوه ويغنوا معه، بعد ترجّله عن المسرح ودنوّه إليهم، فشهد المهرجان حفلًا غنّى فيه الجميع، حضورًا وفنانين.

فيما قال أحد الحضور ويدعى إلياس بو سابا ل"رويترز" بعد الحفل إنّ "مايك ماسي يعبر عن روح الشباب وأوجاعهم ويستطيع أن يقول ما لا نتمكن من التعبير عنه لا سيما عن الفوضى وزحمة السير والطائفية ودور زعماء الدين... بصراحة يا ريت السياسيين عندنا يسمعوه".

 


#مايك ماسي

من عرب 48

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