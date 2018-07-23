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بريطانيا تُخصِّص يوما وطنيا للألبوم الغنائي

تاريخ النشر: 23/07/2018 - 09:01

بريطانيا تُخصِّص يوما وطنيا للألبوم الغنائي
توضيحيّة (pixabay)
عرب ٤٨/ رويترز
تحرير: باسل مغربي

قرّرت بريطانيا تخصيص يومٍ وطني للألبوم الغنائي، ومن المُقرر أن تحيي أول نُسخةٍ من الـ"يوم وطني للألبوم الغنائي" هذا الخريف في حدث يأمل منظموه أن يحتفل به عشاق الموسيقى سنويا للتعبير عن تقديرهم لهذا الشكل الموسيقى.

وسيكرم عشاق الموسيقى في جميع أنحاء البلاد المطربين وكتاب الأغاني والمنتجين في 13 تشرين الأول، وستُقام العديد من الفعاليات التي ينظمها أهم القائمين على الصناعة بالإضافة إلى شبكة (بي.بي.سي.) ميوزيك للاحتفال "بجميع جوانب حب المملكة المتحدة للألبوم" قبل هذا اليوم. وسيُطلب من المعجبين أيضا تشغيل ألبومهم المفضل بالكامل بعد ظهر ذلك اليوم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة التسجيلات الصوتية البريطانية، جيف تيلور، في بيان: "ربما يوسع البث المباشر نطاق قدرتنا على الوصول إلى الموسيقى واكتشافها".

وتابع قائلا: "لكن مفهوم الألبوم ككيان يعبر عن سردية أو عن رؤية الفنان الإبداعية في لحظة معينة لا يزال مهما وملهما كما كان دائما".

ويأتي إعلان اليوم في الوقت الذي تُحيي فيه صناعة الموسيقى هذا العام مرور 70 عاما على إطلاق أول قرص فونوغراف (فينيل إل.بي).

 


#موسيقى
#يوم وطني للموسيقى
#بريطانيا
#موسيقى
#الألبوم الغنائي

من عرب 48

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