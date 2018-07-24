بعد وعكة صحية أفقدته صوته: الفنان جميل راتب يتحسن

بعد تعرّض الفنان المصري جميل راتب لوعكة صحية أفقدته صوته ودخوله إثرها إلى العناية المركزة، وذلك يوم الجمعة الماضي، أعلن مدير أعماله يوم أمس أنّ الفنان قد تحسن وتمّ نقله من العناية المشددة إلى غرفة عادية في أحد مستشفيات القاهرة.

وأضاف التهامي، في حديثه لـ "العربي الجديد"، إنّ "حالة راتب تحسنت وبدأت تستقر، ويعاني حالياً من عدم تقبل الطعام أو الشراب، وينتظر الأطباء نتائج التحاليل الطبية وصور الأشعة لتشخيص حالته بشكل دقيق".

وفي تصريح له لجريدة "النهار" المصرية، قال التهامي إنّ " راتب تعرض لذلك قبل اسبوعين من دخوله المستشفى، وهو لا يزال هناك، والإشراف الطبّي قائم، حيث تم إجراء فحوص عدّة، على القلب والدماغ ووظائف الكبد والكلى، ومن المنتظر أن يتم إجراء أشعة للدماغ والأعصاب".

مؤكّدًا أن راتب ليس في حاجة إلى أشعة على البلعوم والمريء حاليًا، ومشيرًا إلى أنّ الشيخوخة قد تكون السبب وراء اختفاء الصوت والعوارض الأخرى المرافقة.

وزار جميل راتب نقيب الممثلين أشرف زكي، الذي قال في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد" إن الفنان حالته إلى حد ما مستقرة، عانى من مشكلة في الحبال الصوتية، وهو حاليًا في أحد المشافي، ومن المقرر أن يعود إلى بيته خلال الأيام القليلة المقبلة، بناء على معلومات الفريق الطبي المعالج له.