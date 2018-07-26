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المسرح الأثري بقرطاج يحتضن حفلًا للفرنسي ويلي ويليام

تاريخ النشر: 26/07/2018 - 17:49

المسرح الأثري بقرطاج يحتضن حفلًا للفرنسي ويلي ويليام
من الحفل (الأناضول)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: باسل مغربي

أحيا الفنان الفرنسي، ويلي ويليام، حفلا فنيًّا، في تونس، أمس الأربعاء، ضمن فعاليات الدورة الرابعة والخمسين من مهرجان قرطاج الدولي، الذي انطلق يوم 13 تموز الجاري، ومن المُقرر استمراره إلى غاية 17 آب القادم.

وعلى مسرح قرطاج الأثري، كان الموعد مع نغمات الموسيقى الإلكترونية الصاخبة لويليام، التي استقبلها جمهور كان ينتمي إلى فئتي الشباب والمراهقين بالتصفيق الحار والهتاف.

وحضر الجمهور بكثافة للاستمتاع بأشهر أغاني ويليام، التي جعلته يعانق الفرح والسعادة والرقص على إيقاعات الحياة من بينهما "mi gente" و"voodoo song". كما قدم ويليام أغانٍ شهيرة لفنانين آخرين مثل أغنية "قازولينا" و"راكيو" وغيرهما.

وانطلق العرض الذي استمر طيلة ساعة ونصف بأغنيته الشهيرة "ego" التي احتلت المراتب الأولى في أكثر الأغاني مبيعا في فرنسا وبلجيكيا وإيطاليا. وهذه الأغنية الشهيرة زادت حماسة جمهور المهرجان ولهفته وشحنته بجرعات من الأمل والانشراح.

وغنى ويلي ويليام، ورقص وأمتع الحضور، في سهرة فنية صاخبة لتنقلب إثرها، مدارج المسرح الروماني إلي حلبة للرقص دون توقف. وعبَّر عن سعادته بأن يكون عرضه متزامنا مع إحياء تونس للذكرى الـ 61 لإعلان الجمهورية التونسية في 25 تموز.

ويُعدّ الحفل الذي أحياه ويليام، الحفل الثاني، الذي يلقى فيه الجمهور التونسيّ، إذ إنه أحيا السنة الماضية حفلا فنيا ضمن فعاليات مهرجان بنزرت الدولي.

وويلي ويليام مغن و"دي جي" ومنتج موسيقي فرنسي، من أصل موريسي، بدأ مسيرته في فرقة "مجموعة مختلطة" ليشق طريقه منفردا منذ سنة 2013.

 


#ويلي ويليام
#مهرجان قرطاج
#حفل موسيقي
#موسيقى إلكترونية

من عرب 48

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