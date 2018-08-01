الحكم بالسجن 3 سنوات على شاعر مصري بتهمة "إهانة السلطات"

أصدرت محكمة عسكرية مساء أمس، الثلاثاء، على الشاعر جلال البحيري، كاتب أغنية "بلحة"، التي أثارت جدلًا واسعًا عند بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في شباط/ فبراير الماضي، مع الناشر محمد أنور حواس. حكمًا يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات على كليهما، بعد إدانتهما بـ "إهانة السلطات".

وقال عضو هيئة الدفاع في القضية، لوكالة "الأناضول إن "المحكمة العسكرية، المنعقدة بالقاهرة، قضت اليوم حضوريًّا بمعاقبة الشاعر جلال البحيري ومحمد أنور حواس (صاحب دار نشر) بالحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه (نحو 560 دولار أمريكي) لكل منهما".

وأكّد السيّد أن التهمة التي أدينا بها كانت إهانة السلطات، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد". مشيرًا إلى إمكانية الطعن بالحكم في محكمة الطعون العسكرية العليا بعد مرور 60 يومًا من التصديق عليه.

وكان تم القبض على المتهمين الاثنين، مطلع آذار/ مارس الماضي، لتوجّه النيابة لهما عدة تهم منها "إهانة السلطات، وترويج إشاعات كاذبة تعرض الأمن القومي للخطر وزعزعة الثقة في الدولة المصرية"، وتحيلهما إلى القضاء العسكري على خلفية بلاغات قدمت ضدهما بالتهمة نفسها، وهي ما نفاه المتهمان وهيئة دفاعهما أمام المحكمة خلال الجلسات.

والخميس الماضي، دعا خبراء مستقلون في "مجلس حقوق الإنسان" السلطات المصرية، إلى إطلاق سراح البحيري. فيما أكدت السلطات المصرية مرارًا على "الالتزام بحرية الرأي والتعبير، ومعاملة جميع المحبوسين وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان".

وجلال البحيري شاعر يكتب قصائد ساخرة حول القضايا المحلية المطروحة والوضع العربي عامة.