رحيل "بياعة الجرايد" سناء مظهر عن عمر 86 عاما

أعلن مساء أمس عدد من الفنانين عن وفاة الفنانة المصرية سناء مظهر، عن عمر ناهز 86 عامًا، وعن موعد جنازتها اليوم، الثلاثاء.

وكانت الفنانة سناء مظهر قد اعتزلت التمثيل عام 1985 بعد مسلسلها الأخير "بوابة المتولي" الذي قدمت فيه دور "زينات"، لتختار بعدها ارتداء الحجاب وعيش حياة هادئة، بعد سيرة فنية غير طويلة، قدّمت خلالها أدوارًا متنوّعةً رفضت أن يكون بينها أي دور أو مشهد إغراء.

وكانت الفنانة الشقراء، التي لقّبها المخرج يوسف السباعي بـ"مارلين مونرو الشرق"، حين رفضت دورًا هامًّا عرضه عليها لاحتوائه على مشاهد إغراء، تصمم تفاصيل كل شخصية تؤديها بنفسها، سواء بتسريحة الشعر أو الإكسسوارات.

وقدّمت مظهر واحدًا وعشرين عملًا توزعوا بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، ربما كان أشهرها فيلم "بياعة الجرايد" التي أدت بطولة مع ماجدة ونعيمة عاكف، و"شاطئ المرح" مع نجاة وحسن يوسف و"مدرستي الحسناء" مع هند رستم، و"جريمة في الحي الهادي" مع رشدي أباظة ونادية لطفي.

كما عرفت في أواخر مسيرتها الفنية بأدوارها في المسلسلات التاريخية والدينية، مثل "على هامش السيرة" و"الفتوحات الإسلامية" و"محمد رسول الله" وغيرها. تميزت مظهر بأدائها وقدرتها على التنويع بين المشاغبة والهدوء والطفولية والأرستقراطية.