مصر: متحف سوهاج القومي يفتح أبوابه بعد انتظارِ 25 عامًا

بعد انتظار دام نحو 25 عامًا، افتتحت مصر، أمس الأحد، متحف سوهاج القومي، ليكتمل بذلك العمل في أحد أبرز المتاحف التي تحث البلاد الخطى للانتهاء منها؛ بهدف إنعاش السياحة الثقافية في البلاد.

وقال وزير الآثار خالد العناني في افتتاح المتحف، الذي شهد حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي: "هذا المتحف حلم ثقافي طويل جدا، بدأت فكرته في الثمانينات عندما خصصت المحافظة عام 1989 أرضا مساحتها 5600 متر مربع شرقي النيل لإقامة متحف يليق بحضارة وعظمة سوهاج. تم ضم بعد ذلك مساحة 950 مترا مربعا، لتصبح بذلك مساحة المسطح 6500 متر مربع تقريبا“.

من معروضات المتحف (فيسبوك)

وأوضح العناني أن "سوهاج هي مهد الحضارة المصريّة"، قائلًا: "التاريخ المصري بدأ من هنا. التاريخ يقول لنا إن الأُسرة الأولى، ملوكها من هنا في محافظة سوهاج، مقابرهم موجودة هنا في مركز البلينا بمنطقة تسمى أم الجعاب، كما أن هناك 60 موقعا أثريا، لدينا أيضا أخميم وهي مدينة اثرية عظيمة عاش فيها المصريون على مدى القرون".

وأردف: "بدأ العمل فعليا في المتحف عام 1993 ثم توقف في 1996، واستؤنف العمل مرة أخرى في 2004 قبل أن يتوقف ثانية في 2010 ومنذ ذلك الحين توقف العمل تماما حتى بدأنا العمل في منتصف عام 2016".

وتُحاول مصر تنشيط الحركة السياحيّة التي تُعتبر رافدًا اقتصاديا مهما بالنسبة لها، إلا أن السياحة في فترة حكم السيسي، واجهت عثرات مختلفة، وشهدت ترديا كبيرًا، في ظل حالة عدم الاستقرار التي شهدتها مصر في الأعوام القليلة الماضية.

ومن المُقرّر أن يبدأ متحف سوهاج القومي، الذ يقع على الضفة الشرقية لنهر النيل على مساحة 6500 متر مربع، في استقبال الزوار اعتبارا من اليوم الإثنين.

وتم تصميم المتحف على طراز معبد مصري قديم شبيه بمعبد سيتي الأول في سوهاج، ويعرض نحو 1000 قطعة من الآثار المصرية القديمة واليونانية-الرومانية والقبطية والإسلامية. وتضم مخازن المتحف مئات القطع الأخرى جاهزة للعرض بالتتابُع، بحسب السلطات المصرية.