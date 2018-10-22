على خلفية مقتل خاشقجي: "سينما فيو العالمية" تُعلِّق مشاريعها بالسعودية

استمرّت ردُود الفعل على خلفية مقتل الصحافيّ السعودي خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، إذ قررت شركة "سينما فيو العالمية" البريطانية، تعليقَ مشاريعها لإنشاء عشرات دور العرض السينمائية في السعودية كما كان مُقرّرا في وقت سابق.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، تيم ريتشاردز، أن الشركة التي أسسها أجّلت مشروعاتها في السعودية، إلا أنها لم تنسحب من السوق السعودية.

وأكّد ريتشاردز أنه لن يُشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية، المقرر انعقاده الثلاثاء، على خلفية القضية ذاتها.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن ريتشاردز قال: "نحن مثل الكثير من الشركات الرائدة حول العالم، نراقب ونشارك المخاوف إثر الممارسات التي يقوم بها الآخرون، نريد أن نرى ما سيحدث في الأسابيع القليلة القادمة ولا نريد أن نتخذ أي ردود فعل متكررة".

يُذكرُ أنه كان المُقرّر بناءُ مجمعًا سينمائيًّا في السعودية، في مشاريع عقارية جديدة وأخرى قديمة خلال السنوات الثلاثة القادمة، بحسب عقدٍ وقّعته الشركةُ مع مجموعة عبدالمحسن الحكير العقارية القابضة.