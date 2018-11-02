وفاةُ الممثّل الأردني ماجد الزواهرة بنوبةٍ قلبية

تُوفي، أمس الخميس، الممثل والمخرج الأردني ماجد الزواهرة، عن عمر 45 عامًا، بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة.

ونعت وزارة الثقافة الأردنية، الزواهرة، وقالت في بيان إن "فقدان الزواهرة وهو في ريعان الشباب وفي بدايات عطائه الفني خسارة للدراما الأردنية التي تسعى من خلال الطاقات الشبابية -كالزواهرة- إلى النهوض من جديد في انطلاقة تقدم الحكاية الأردنية التي اجتذبت الجمهور العربي في وقت مضى".

وتميز الزواهرة الذي وُلد في 25 كانون الأول 1973، بأدواره في المسلسلات البدوية، ومن أبرز المسلسلات التلفزيونية التي شارك فيها صقور لا تلهث، ولوحة حب، ودروب الحنة، والطوفان، كما قدم عددا من المسرحيات والمسلسلات الإذاعية المختلفة.

يُذكرُ أن ماجد الزواهرة، هو ابن الفنان الراحل محمد الزواهرة، الذي قدمه للوسط الفني من خلال عدد من الأعمال الفنية والدرامية.



