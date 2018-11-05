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حفل "إم.تي.في" الموسيقي الأوروبي: كابيلو تحصد عدة جوائز

تاريخ النشر: 05/11/2018 - 16:24

حفل "إم.تي.في" الموسيقي الأوروبي: كابيلو تحصد عدة جوائز
كاميلا كابيلو
عرب ٤٨

فازت المغنية الكوبية الأميركية، كاميلا كابيلو، بعدّة جوائز في حفل "إم.تي.في" الموسيقي الأوروبي، الذي أُقيم أمس الأحد، في بيلباو بشمال إسبانيا.

وحققت كابيلو البالغة من العمر 21 عامًا، جوائز "أفضل فنان" و"أفضل أغنية" و"أفضل أغنية مُصوّرة"، وقالت عقب فوزها: "هذه أفضل سنة في حياتي".

وأضافت: "أشعر أن الرسالة بالنسبة لي كانت دائما هو أن أفعل ما يسعدني، حتى ولو كان هذا مرعبا، إنه يستحق القيام بالمخاطرة لأن سعادتك هي مسؤوليتك".

وتطرّقت كابيلو في حديثها إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي المُرتقبة، وحثّت جمهورها على التصويت قائلةً: "كانت هذه دائما رسالتي، وأنا أتحدث عنها كثيرا لكن أشعر أنها رسالة جيدة. نعم، إنها مهمة جدا، اذهبوا وادلوا بأصواتكم".

وحصدت مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج، والتي غنت مرتين على المسرح مع منسق الأسطوانات الفرنسي دافيد غيتا، والمغني الأميركي جايسن ديرولو؛ جائزتي "أفضل فنان هيب هوب" و"أفضل مظهر". 

نيكي ميناج (أ ف ب)

وفازت دوا ليبا بجائزة "أفضل مغنية بوب"، وفاز شون مينديز بجائزة "أفضل أغنية على الهواء" وفاز فريق فايف ساكندس أوف سامر بجائزة "أفضل أغنية روك"، فيما فاز مارشميلو بجائزة "أفضل موسيقى إلكترونية".

مارشميلو على المسرح (أ ب)

وشهد الحفل تألّق جانيت جاكسون التي فازت بجائزة "الأيقونة العالمية"، والتي غنت مجموعة من أفضل أغانيها في حياتها المهنية الممتدة على مدار أربعين عاما.

يُذكرُ أن جوائز "أم تي في يوروب ميوزيك أواردز"، والتي تُعدُّ من المناسبات الرئيسية التي تنظمها محطة "أم تي في"، كانت قد استُحدثت في عام 1994.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

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#جوائز
#ألبوم موسيقي
#كابيلو
#مارشميلو

من عرب 48

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