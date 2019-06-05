عرض موسيقي بالناصرة لفرقتي "طرباند" و"أوركسترا المعهد"

يُقيم مهرجان "فلسطين الدولي للرقص والموسيقى 2019" حفلا موسيقيا غنائيا لفرقة "طرباند" من السويد وأوركسترا "معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى"، في مدينة الناصرة التي ستستضيف واحد من عروض المهرجان يوم الثلاثاء 25 حزيران/ يونيو الجاري في مسرح مدرسة "مار يوسف" في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وقال المهرجان في بيان، إن "طرباند"، هي فرقة عربیة سویدیة حاصلة على جائزة "أفضل فرقة موسیقیة" في السوید للعام 2017، وتتألف من ستة موسیقیین أسستها العراقیة مصریة الأصل نادین الخالدي عام 2008 في مالمو، السوید.

وأضاف: "تجربة موسیقیة عبر الثقافات یتردد صداها في الطرب؛ وهو شعور توحيد العواطف والموسیقى. تنطلق موسیقى 'طرباند' من مالمو وتخلق مقطوعات موسیقیة أصلیة للفرقة. كما تدمج كلمات نادین الخالدي مواضیع سیاسیة واجتماعیة مع أسئلة حول الهویة والبقاء والحب وتسعى دائما من أجل السلام ومحاولة فهم الاختلافات والتسامح بین الثقافات المختلفة. یتیح دمج العنصر الشخصي في الأغاني للجمهور العربي فرصة التواصل مع كلمات نادین بطریقة مرتبطة بالتحدیات الحالیة في الشرق الأوسط".

أما أوركسترا "معهد إدوارد سعيد" فتتشكل من طلاب حاليين وسابقين ومعلمين وأصدقاء وضيوف للمعهد. تطورت الاوركسترا لتصبح مكونة من 75 عضوًا، تتضمن المشاركة في الأوركسترا تدريبًا على مستوى رفيع للموسيقيين الفلسطينيين الشباب، تشمل برامج الأوركسترا ترتيبات الموسيقى العربية التقليدية، إلى جانب الموسيقى من قبل عظماء الموسيقى الكلاسيكية.

ويعتبر مهرجان "فلسطين الدولي" وسيلة ثقافية فنية إبداعية للاتصال بالعالم، أسهمت في كسر الحصار الذي فرضه الاحتلال على الشعب الفلسطيني منذ عقود، مشكلًا قيمة ثقافية وفنية لدى الجمهور الفلسطيني. إذ بادر مركز "الفن الشعبي"عام 1993 إلى تنظيم هذا المهرجان ليكون أول مهرجان دولي في فلسطين. واستطاع المهرجان على مر السنين، أن يساهم في تشجيع والهام الإنتاج الإبداعي للفنانين والمبدعين الفلسطينيين، خاصة الفرق الفنية المحلية.

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