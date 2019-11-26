  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

ترشح يمنية ضمن ثلاث نساء للفوز بجائزة حقوق الانسان

تاريخ النشر: 26/11/2019 - 16:02

ترشح يمنية ضمن ثلاث نساء للفوز بجائزة حقوق الانسان
(تويتر)
عرب ٤٨ / أ ف ب

ترشحت ثلاث نساء ناشطات من مختلف الجنسيات، اليوم الثلاثاء، للفوز بجوائز حقوق الإنسان. إحداهن يمنية كشفت عن وجود سجون سرية وعمليات تعذيب، وأخرى مكسيكية تكافح جرائم قتل النساء، بالإضافة إلى ناشطة من جنوب أفريقيا تدافع عن حقوق المرأة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه أول مرة ترشح فيها لجنة حكام جائزة "مؤسسة مارتن إينالز"، ثلاث نساء للفوز بالجائزة العريقة. وتتألف لجنة التحكيم من عشر مجموعات حقوقية كبرى، من بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، وسيتم الإعلان عن الفائزة في جنيف في 19 شباط/ فبراير 2020 بجائزة المؤسسة.

وترشحت المحامية اليمنية، هدى الصراري (42 عامًا) التي عملت مع عدد من المنظمات، للكشف عن شبكة من السجون السرية، والتي تديرها حكومات أجنبية في اليمن منذ 2015.

وتجدر الإشارة إلى أن السعودية بدأت في العام 2015 حربا على اليمن على رأس تحالف عسكري ضد الحوثيين بعد سيطرتهم على العاصمة، صنعاء.

ومنذ ذلك الوقت، أودى النزاع بعشرات آلاف الأشخاص وغالبيتهم من المدنيين، ودفع ذلك بالملايين إلى حافة المجاعة، وفق منظمات إنسانية.

وبيّن القيمون على الجائزة، أنّ الصراري، في السنوات الأخيرة، كشفت عن وجود العديد من مراكز الاحتجاز السرية التي فيها "تُرتكب فيها أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان: تعذيب وإخفاء وحتى إعدامات بدون محاكمة".

وأضافوا أن الصراري، "جمعت أدلت عن أكثر من 250 حالة انتهاك داخل السجون ونجحت في إقناع المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بمتابعة بالقضية". إضافةً إلى تحيّتهم للمحامية لمواصلتها السعي لتحقيق العدالة رغم تهديدات وحملات تشويه ضدها وضد عائلتها.

وترشحت الناشطة في مجال حقوق الإنسان والبالغة 53 عامًا، المكسيكية نورما ليديزما، والتي بدأت حملتها بمكافحة قتل النساء، ودعم عائلات الضحايا، وذلك بعد الحدث المركزي في حياتها الذي تمحور باختفاء ابنتها بالوما أثناء عودتها من المدرسة في شيواوا.

وليديزما هي من مؤسسي منظمة "العدالة لبناتنا"، ومديرة المنظمة المحلية التي تقدم الاستشارة القضائية، والدعم لقضايا قائمة، والتي تشارك في عدد من المنظمات التي تقدم المساعدة للضحايا.
وتجدر الإشارة إلى أن المكسيك سجلت أكبر عدد من جرائم قتل النساء بين دول أميركا اللاتينية، وفقًا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقدمت ليديزما الدعم لأكثر من مئتي تحقيق في قضايا قتل نساء. وينسب لها الفضل في تأسيس "مدع خاص للضحايا النساء لأعمال العنف في شيواوا".

وقال القيّمون على الجائزة إن ليديزما "رغم تلقيها العديد من التهديدات بالقتل، تواصل عملها في مجال حقوق الإنسان".

وترشحت المدافعة عن حقوق المرأة والسكان الأصليين في جنوب أفريقيا، سيزاني نغوباني البالغة من العمر 73 عامًا.

وبدأت نغوباني عملها كناشطة في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، قبل أن تبادر إلى تأسيس "حركة المرأة الريفية" التي تكافح أعمال العنف على أساس الجنس بالحث على المطالبة بحق المرأة في الأرض والتعليم والممتلكات والإرث.


#يمنية
#مكسيكية
#حقوق الانسان
#جائزة

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المغرب: السجن وغرامة مالية لمغني راب
المغرب: السجن وغرامة مالية لمغني راب

2019-11-26

رواية جديدة للكاتب السّوري زياد عبد الله عن دار المتوسّط
رواية جديدة للكاتب السّوري زياد عبد الله عن دار المتوسّط

2019-11-25

جمعية الثقافة العربية تختتم ورشة للتفكير النقدي
جمعية الثقافة العربية تختتم ورشة للتفكير النقدي

2019-11-24

الأكثر قراءة

من غزة إلى الفنان عمرو واكد: لا تساهم في تبييض وجه الاحتلال

من غزة إلى الفنان عمرو واكد: لا تساهم في تبييض وجه الاحتلال

2019-11-25
حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف لدرجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف لدرجات الحرارة

2019-11-25
حريق هائل في منطقة الناصرة

حريق هائل في منطقة الناصرة

2019-11-25
تقرير: خلاف بين الجيش الإسرائيلي والشاباك حول تسهيلات بغزة

تقرير: خلاف بين الجيش الإسرائيلي والشاباك حول تسهيلات بغزة

2019-11-25
الشرطة لا تفارق دير الأسد

الشرطة لا تفارق دير الأسد

2019-11-25