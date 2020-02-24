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اعتقال مغنية راب سعودية بتهمة "الإساءة للدين والعادات"

تاريخ النشر: 24/02/2020 - 13:56

اعتقال مغنية راب سعودية بتهمة "الإساءة للدين والعادات"
(تصوير شاشة من فيديو الأغنية)
عرب ٤٨

اعتقلت السلطات السعودية، أول من أمس السبت، مغنية الراب أصايل البيشي، في أعقاب الجدل الواسع الذي أثارته أغنيتها الجديدة "بنت مكة"، وخصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبررت السلطات اعتقالها للبيشي بأنها "أساءت لعادات وتقاليد أهالي مكة".

وتضمن الهجوم الذي شنه معارضوها عبارات عنصرية، ومطالبات بسحب جنسيتها، وجنسيات كل السعوديين أصحاب البشرة السوداء، ولا سيما ذوي الأصول الأفريقية منهم، والذين يشكّلون، على حد قولهم، "تهديدا ديموغرافيا وحضاريا"!

واعترض آخرون على اختيارها لمدينة مكة كموقع لتصوير أغنيتها التي تتضمن مشاهد استعراضية وراقصة ذات طابع محتشم، معبّرين عن أن في ذلك "مساسًا لقدسية المدينة" التي تُعتبر قبلة المسلمين وعاصمتهم الدينية.

ومن جهة أخرى، أطلق عددٌ من الناشطين والناشطات في مجال حقوق الإنسان، من السعودية ومختلف أنحاء الوطن العربي، وسم "#بنت_مكة_تمثلني" لمطالبة السلطات بالإفراج عن المغنية وفريق عملها، ورفضا للهجوم الذي تعرضت له، ولقي الوسم تأييدًا ومشاركة واسعة من الأوساط الشبابية والتقدمية والمؤيدة لانفتاح السعودية على ثقافات أخرى.

وقالت منال القاصي: "السعودية مو بس حق الناس الي بشرتهم بيضاء فيه سعودين من اصول هنديه يمنيه نجيريه ولهجات تختلف .. قمع المواهب والترصد لها يقتل روح الشباب الحلوه شوي متنفس .. اولاد البلد مو ارهابين عشان يتعاقبون اولاد البلد يبغون يعبرون عن نفسهم عن هويتهم".

وانتقدت سارة النمر العنصرية ضد أصحاب البشرة السوداء، قائلة: "إقصاء المرأة السوداء من التصريح بمشاعر الانتماء لمدينتها وتجريمها على ذلك، هو ما يستوجب العقوبة، يا عنصريين يا سفلة".

وتطرقت "شفاء" إلى الظروف الحياتية الصعبة التي تعاني منه النساء في السعودية، قائلة: "الحياة للنساء هنا في قمة الخطورة لأن مو بس الشعب متحيز ضد النساء وعنصري ضد السوداوات حتى المسؤول واللي بيده القرار متحيز وميسوجيني وعنصري وبالتالي هالتمييز يصير مؤذي امثر ويعرض حياة النساء للخطر اكثر مين يتصور تغنين اغنية تلقين نفسك بالسجن لمجرد انك بنت + سوداء".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#بنت مكة
#أصايل البيشي
#السعودية
#حقوق الإنسان
#راب
#عنصرية

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