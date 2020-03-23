  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

بعد تحسن صحته...هانكس ينصح متابعيه في التباعد الاجتماعي

تاريخ النشر: 23/03/2020 - 12:09

بعد تحسن صحته...هانكس ينصح متابعيه في التباعد الاجتماعي
توم هانكس وزوجته ( أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون المصابان بفيروس كورونا المستجد اليوم الإثنين أنهما في وضع أفضل بعد أسبوعين تقريبا من الحجر في أستراليا.

وغرد هانكس في "تويتر ": "مرحبا، يا أصدقاء مر أسبوعان منذ شعورنا بأولى الأعراض وبتنا نشعر بتحسن"، داعيا متابعيه إلى احترام التعليمات والإبقاء على مسافة بين الشخص والآخر.

وأضاف "الوقاية تعني عدم نقلنا الفيروس إلى أي شخص وألا ينقله أي شخص إلينا. هذا منطقي أليس كذلك؟"، وتابع بقوله إن "الأمر سيستغرق وقتا لكن إذا اعتنينا ببعضنا البعض وإذا ساعدنا حيثما أمكننا ذلك وتعاضدنا ستسهل الأمور. ويمكننا أن نخرج" من هذه الأزمة.

وأصيب الممثل الأميركي الفائز بجوائز أوسكار، في منطقة غولد كوست قرب بريزبين ، التي تقع وسط شرقيّ أستراليا، أثناء تصويره لفيلم عن سيرة إلفيس بريسلي من إخراج الأسترالي باز لورمان.

أما الممثلة والمغنية ريتا ويلسون زوجة توم هانكس، أقامت حفلات في سيدني وبريزبين قبل أن تتبين إصابتها بالفيروس. وتحاول السلطات الأسترالية تحديد الأشخاص الذين كانوا على تواصل مع الزوجين لاحتمال أن تكون العدوى انتقلت إليهم.

ويعد هانكس أول نجم هوليودي يعلن أنه مصاب بالفيروس مع زوجته في 12 آذار/ مارس. وقد أدخل الزوجان إلى المستشفى الجامعي في غولد كوست على ما ذكرت سلطات ولاية كوينزلاند شمال شرق البلاد قبل أن يسمح لهما بمغادرته لمواصلة الحجر المنزلي في شقة.


#ريتا ويلسن
#توم هانكس
#فيروس كورونا
#كورونا

حوارات

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نموذج نتفليكس "يتفوق" مع دخول السينما التقليدية في المجهول
نموذج نتفليكس "يتفوق" مع دخول السينما التقليدية في المجهول

2020-03-22

منتجو مسلسلات يتبرّعون بالمعدّات الطبية للحدّ من تفشّي كورونا
منتجو مسلسلات يتبرّعون بالمعدّات الطبية للحدّ من تفشّي كورونا

2020-03-21

"الجاسوس 88": وثائقي جديد للتلفزيون العربي عن إيلي كوهين
"الجاسوس 88": وثائقي جديد للتلفزيون العربي عن إيلي كوهين

2020-03-20

الأكثر قراءة

غزة: تسجيل أول إصابتين بكورونا لعائدين من باكستان

غزة: تسجيل أول إصابتين بكورونا لعائدين من باكستان

2020-03-22
الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 1071

الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 1071

2020-03-22
ما هي الفئة العمرية الأكثر إصابة بفيروس كورونا في البلاد؟

ما هي الفئة العمرية الأكثر إصابة بفيروس كورونا في البلاد؟

2020-03-22
بسبب كورونا: نقص بالبيض والحليب وارتفاع أسعار الدجاج الطازج

بسبب كورونا: نقص بالبيض والحليب وارتفاع أسعار الدجاج الطازج

2020-03-22
الليكود: الإطاحة بإدلشتاين ستوقف الاتصالات حول حكومة وحدة

الليكود: الإطاحة بإدلشتاين ستوقف الاتصالات حول حكومة وحدة

2020-03-22