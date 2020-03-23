بعد تحسن صحته...هانكس ينصح متابعيه في التباعد الاجتماعي

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون المصابان بفيروس كورونا المستجد اليوم الإثنين أنهما في وضع أفضل بعد أسبوعين تقريبا من الحجر في أستراليا.

وغرد هانكس في "تويتر ": "مرحبا، يا أصدقاء مر أسبوعان منذ شعورنا بأولى الأعراض وبتنا نشعر بتحسن"، داعيا متابعيه إلى احترام التعليمات والإبقاء على مسافة بين الشخص والآخر.

وأضاف "الوقاية تعني عدم نقلنا الفيروس إلى أي شخص وألا ينقله أي شخص إلينا. هذا منطقي أليس كذلك؟"، وتابع بقوله إن "الأمر سيستغرق وقتا لكن إذا اعتنينا ببعضنا البعض وإذا ساعدنا حيثما أمكننا ذلك وتعاضدنا ستسهل الأمور. ويمكننا أن نخرج" من هذه الأزمة.

وأصيب الممثل الأميركي الفائز بجوائز أوسكار، في منطقة غولد كوست قرب بريزبين ، التي تقع وسط شرقيّ أستراليا، أثناء تصويره لفيلم عن سيرة إلفيس بريسلي من إخراج الأسترالي باز لورمان.

أما الممثلة والمغنية ريتا ويلسون زوجة توم هانكس، أقامت حفلات في سيدني وبريزبين قبل أن تتبين إصابتها بالفيروس. وتحاول السلطات الأسترالية تحديد الأشخاص الذين كانوا على تواصل مع الزوجين لاحتمال أن تكون العدوى انتقلت إليهم.

ويعد هانكس أول نجم هوليودي يعلن أنه مصاب بالفيروس مع زوجته في 12 آذار/ مارس. وقد أدخل الزوجان إلى المستشفى الجامعي في غولد كوست على ما ذكرت سلطات ولاية كوينزلاند شمال شرق البلاد قبل أن يسمح لهما بمغادرته لمواصلة الحجر المنزلي في شقة.