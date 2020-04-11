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الثقافة العربية تطلق مسابقة القصة المصورة ليوميات الحجر المنزلي

تاريخ النشر: 11/04/2020 - 16:18

الثقافة العربية تطلق مسابقة القصة المصورة ليوميات الحجر المنزلي
عرب ٤٨

أطلقت جمعيّة الثقافة العربيّة يوم أمس الجمعة، مسابقة القصّة المصوّرة في منصّة "إنستغرام" تحت عنوان "يوميّات الحجر المنزلي"، وتستمر المسابقة لمدة شهر حيث يُشارك فيها المتسابقون بقصص مصوّرة من يومياتهم في الحجر المنزلي خلال جائحة كورونا، تشجيعًا للنشاطات الثقافيّة المُمارسة من المنزل.

وجاء في بيان الجمعية، أنه "على المشاركين إرسال قصّة مصوّرة من ثلاث حتى خمس صور، تحمل فكرة مشتركة تعكس واقع يوميّات الحجر في المنزل".

وبدورها تقوم جمعيّة الثقافة العربيّة، بنشر القصص المصوّرة على حسابها في "إنستغرام" (arab_c_a) حتى تاريخ العاشر من أيار/ مايو 2020.

وفي نهاية المسابقة، سيتم منح جائزة لجنة التحكيم لأفضل قصّة مصوّرة، وجائزة الجمهور لأكبر تفاعل مع القصّة المصوّرة. وأعلنت الثقافة العربية، أن المسابقة مفتوحة لجميع الأعمار وعلى الراغبين بالمشاركة أن يرسلوا قصّتهم المصوّرة إلى البريد الإلكتروني apply@arabca.net.


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